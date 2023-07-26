В Qiwi не уверены, что смогут восстановить опцию снятия наличных

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У группы Qiwi нет уверенности в том, что удастся отменить введенные из-за претензий Центробанка РФ к работе «Киви банка» ограничения на вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление группы компаний.

«Сейчас мы тесно сотрудничаем с ЦБ, дабы устранить выявленные недочеты и частично или полностью отменить введенные ограничения. Тем не менее нет никакой уверенности в том, что у нас это получится», — пояснили в группе Qiwi.

Помимо прочего, из-за сложившейся ситуации деятельность группы в прошлом и в будущем также может подпасть под более пристальное внимание со стороны регулятора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне Банк России предписал «Киви банку» ограничить часть операций. Кроме того, Райффайзенбанк сегодня объявил, что приостановит прием и покупку наличной валюты у граждан.