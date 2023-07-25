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ЦБ предписал «Киви банку» ограничить часть операций
Центробанк РФ потребовал от «Киви банка» ограничить некоторые операции из-за выявленных недочетов в ведении документации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
Из-за предписания регулятора «Киви банк» «временно лимитировал вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», пояснили в пресс-службе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что крупнейшие российские банки в основном перестали принимать доллары и евро через банкоматы.
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