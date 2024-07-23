Из Елабуги с начала СВО отправлено 270 тонн гумгруза на сумму 316 млн рублей

С начала спецоперации в Елабужском районе организовано 95 отправок гуманитарной помощи для военнослужащих и 23 отправки для госпиталей. Гуманитарная помощь мобилизованным, контрактникам и добровольцам и помощь семьям оказана на сумму 316,3 млн рублей. В пресс-службе Елабужского района «Татар-информу» рассказали, какая помощь оказывается бойцам на передовой и их семьям.

Так, в зону СВО отправлено 55 автомобилей (23 — «ВАЗ-21214», 32 — «УАЗ-452»), 8 квадроциклов, 7 мотоциклов, 5 тележек, 1 экскаватор-погрузчик.

Также Елабужский район направил гуманитарную помощь жителям города Лисичанск на сумму 557 тыс. рублей, жителям города Рубежное на сумму 268 тыс. рублей.

Регулярную поддержку семьям военнослужащих оказывают муниципалитет района и закрепленные кураторы. Почти 30 млн рублей было направлено на ремонт крыши дома, установку забора, замену трубопровода холодного водоснабжения, предоставление дров, оплату питания в школах и содержание в детских, приобретение бытовой техники, школьных принадлежностей, списание пений за ЖКХ и вывоз мусора и многое другое.

На сегодняшний день Елабужский район обеспечивает дровами семьи военнослужащих, выполнено 38 заявок, на очереди 19 заявок.

С момента специальной военной операции семьям военнослужащих в целях дополнительной соцподдержки выданы 447 транспортных карт и 1 755 абонементов на посещение спортобъектов, кинотеатров и музеев города. Городские организации также поддерживают семьи военнослужащих — выдано 100 сертификатов в кафе быстрого питания, 300 сертификатов в батутный центр, 200 сертификатов в игровую комнату, 200 сертификатов в клуб виртуальной реальности, 500 билетов в цирк, 100 билетов на аттракционы.

С первых дней СВО военнослужащим, которые прибывали в отпуск на лечение или восстановление после травмы, и их семьям оказывается психологическая помощь. Услугой воспользовалось 186 (29,3%) — военнослужащих, 84 — супруги, 76 — детей, 59 — родителей.

Постоянно организуются встречи участников спецоперации, прибывших в отпуск, с главой Елабужского района Рустемом Нуриевым. По прибытию проводится круглый стол, где обсуждаются насущные вопросы и проблемы участников СВО и их семей. Каждому бойцу выдаются вещи первой необходимости.

По оперативным данным в СВО принимают участие 630 жителей Елабужского муниципального района (252 мобилизованных, 378 контрактников, в том числе в батальонах «Алга» — 7 человек, «Тимер» —5 человек, «Ахмат» — 5 человек, «25 Армия» — 353 человека, другие воинские части — 8 человек).

Неравнодушные граждане, предприятия направляют средства, дополнительное оборудование, теплые вещи, медикаменты, продукты питания и много другое как на нужды военнослужащих, так и в качестве гуманитарной помощи пострадавшим людям, находящимся на новых территориях.

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