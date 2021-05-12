Из ДРКБ выписан еще один ребенок, пострадавший при стрельбе в 175-й школе

Из Детской республиканской клинической больницы Татарстана выписали 14-летнего мальчика, который пострадал в школе №175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

«Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства», — отметили в ведомстве.

Сейчас в медицинском учреждении остаются 14 детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что выписали двоих детей, которые поступили вчера вечером. Напомним, что пятерых ребят, на которых напал 19-летний подросток, уже перевезли на лечение в Москву.