news_header_top_970_100
Минниханов: Я готов встретиться с родителями погибших школьников, обсудить меры поддержки
Минниханов: Я готов встретиться с родителями погибших школьников, обсудить меры поддержки
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Ру Тат
news_header_bot_970_100
12 мая 2021  18:42
Эвелина Киселёва

Из ДРКБ выписан еще один ребенок, пострадавший при стрельбе в 175-й школе

news_top_970_100

Из Детской республиканской клинической больницы Татарстана выписали 14-летнего мальчика, который пострадал в школе №175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана. 

«Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства», — отметили в ведомстве. 

Сейчас в медицинском учреждении остаются 14 детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что выписали двоих детей, которые поступили вчера вечером. Напомним, что пятерых ребят, на которых напал 19-летний подросток, уже перевезли на лечение в Москву.

чп с детьми ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное