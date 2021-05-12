Врач ДРКБ: 5 детей перевезут в Москву, двоих выписали, 12 - с огнестрельными ранениями

Пятерых детей, пострадавших во время стрельбы в казанской гимназии, перевезут в Москву для прохождения дальнейшего лечения. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургии Детской республиканской клинической больницы Михаил Поспелов.

«В настоящие время в больнице находится 20 детей, которые пострадали после вчерашнего нападения. Шесть детей находятся в реанимационном отделении, один из которых в крайне тяжелом состоянии. Пять детей будут транспортироваться спецбортом в Московские клиники»,- отметил доктор.

Хирург рассказал, что у ребят преобладают скелетные травмы и проникающие ранения грудной и брюшной полости. С пострадавшими в реанимационных одновременно работали мультидисциплинарные бригады, состоящие из хирургов, травматологов, таракальных хирургов, реаниматологов. Помимо этого, с первых минут поступления детей в больницу с ними и их родителями начали общаться психологи.

«Двое детей, обратившихся в вечернее время после совершения теракта были отпущены домой на домашнее лечение», - добавил он.

Всего огнестрельные ранения получили 12 ребят.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате нападения на школу погибли семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, погибли двое взрослых учителей гимназии.