Самолет с пострадавшими в казанской школе сел в Москве

Спецборт МЧС России с пострадавшими из Казани приземлился в Москве, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«ИЛ-76 произвел посадку в МА "Жуковский"», - отметили в ведомстве.

На борту самолета МЧС России, оборудованным специальными медицинскими модулями, находятся пять детей и трое взрослых, пострадавших во время стрельбы в казанской школе №175.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сейчас из ДРКБ в Москву везут детей, которые после проишествия в гимназии Казани попали в реанимацию.