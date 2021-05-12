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Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Ру Тат
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12 мая 2021  16:21
Эвелина Киселёва

Самолет с пострадавшими в казанской школе сел в Москве

Самолет с пострадавшими в казанской школе сел в Москве
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Спецборт МЧС России с пострадавшими из Казани приземлился в Москве, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«ИЛ-76 произвел посадку в МА "Жуковский"», - отметили в ведомстве.

На борту самолета МЧС России, оборудованным специальными медицинскими модулями, находятся пять детей и трое взрослых, пострадавших во время стрельбы в казанской школе №175. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сейчас из ДРКБ в Москву везут детей, которые после проишествия в гимназии Казани попали в реанимацию.

ЧП в казанской школе
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