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Ру Тат
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24 мая 2021  09:46
Павел Климчак

Из ДРКБ выписали еще одного ребенка, пострадавшего во время стрельбы в школе №175

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Из ДРКБ выписали 12-летнюю девочку, которая ранее пострадала во время стрельбы в казанской школе №175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Девочка выписана домой в удовлетворительном состоянии. Всего в стационаре ДРКБ остаются 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики.

Ранее агентство сообщало о том, что троих детей выписали из ДРКБ после стрельбы в школе №175: двоих из них отправили на домашнее лечение, еще одного – под наблюдение врачей по месту жительства.

#ДРКБ #ЧП в казанской школе
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