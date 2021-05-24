Из ДРКБ выписали еще одного ребенка, пострадавшего во время стрельбы в школе №175

Из ДРКБ выписали 12-летнюю девочку, которая ранее пострадала во время стрельбы в казанской школе №175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Девочка выписана домой в удовлетворительном состоянии. Всего в стационаре ДРКБ остаются 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики.

Ранее агентство сообщало о том, что троих детей выписали из ДРКБ после стрельбы в школе №175: двоих из них отправили на домашнее лечение, еще одного – под наблюдение врачей по месту жительства.