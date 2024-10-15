Из Челнов в зону СВО оправили крупную партию помощи — ее отвезет родственник бойцов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня из Набережных Челнов отправили очередную шефскую помощь. Она предназначена для военнослужащих, которые защищают интересы России. В текущем году это уже 14 отправка в зону проведения специальной военной операции.

Евгений Романов приехал в Челны из Самарской области, чтобы забрать груз с шефской помощью. Ее он отвезет военнослужащим. На передовой у него служат два племянника, которыми он очень гордится. Он давно хотел попасть на этот рейс.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Это у меня первый рейс. Был в других рейсах, не попадал. Сейчас выпала такая честь. У меня там родной племянник на СВО, по контракту. Второй племянник по частичной мобилизации», — рассказал водитель.

Хотя рейс и первый, но Евгений Романов уже бывал в зоне проведения СВО.

«Мы с братом купили „Ниву“ на нужды СВО. В прошлом году в мае мы отогнали ее в Луганск. Настрой боевой. Встречался с ребятами, с сослуживцами племянника», — поделился Евгений Романов.

В этот раз мужчина племянников не увидит. Но, как он говорит, на передовой все свои, поэтому поддерживать их надо. В этом уверены и волонтеры Автограда. Вот уже на протяжении нескольких лет они также активно помогают защитникам Отечества.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«У нас специально из Саратова приходят схемы, по этим схемам мы плетем маскировочные сети. Каждая сеть уникальная по видам, это от земли зависит. Например, зимой белые сети. Используем именно светоотражающие ткани, которые не видны с коптеров, с высоты, и бойцы наши укрыты этими сетями», — поделилась председатель ТОС «27 комплекс» Венера Наумкина.

Как рассказала председатель ТОС «10 комплекс» Вера Захарова, у них есть команда, которая ездит туда. Причем они сами отвозят ребятам те вещи, которыми люди пользуются в обычной повседневной жизни: продукты питания, медикаменты, канцелярские товары.

«В этом году мы приготовили чак-чака более 180 кг. В итоге 285 кг за 2 года с 2022 года», — поделилась председатель ТОС «39 комплекс» Мадина Мухаметзянова.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

В этот раз военнослужащим доставят продукты питания, медикаменты, мотоцикл питбайк, два квадроцикла и два прицепа к ним, 11 квадрокоптеров, спутниковый интернет и другую специальную технику.

«Мы отправляем в зону СВО серьезную помощь, это более 10 тонн на общую сумму 11 млн 400 тысяч рублей — это серьезная поддержка. У нас есть неравнодушные предприятия, которые поддерживают наших бойцов, этот груз будет доставлен группировке войск „Север“. В ближайшие дни он до туда доедет», — сообщил и. о. руководителя исполкома Илья Зуев.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Данная отправка шефской помощи 28-я по счету с начала СВО. Но далеко не последняя, отмечают в Челнах.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

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