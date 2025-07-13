Из Челнов – с заботой: жители Комсомольского района собрали помощь бойцам СВО

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Жители Комсомольского района Набережных Челнов совместно с ТОС «Бумажников» передали шефскую помощь для участников специальной военной операции. Собранный груз доставили в социальный центр «Навигатор успеха».

В посылке – перфоратор, стиральная машина, домашние овощные консервы, супы быстрого приготовления, ткани для изготовления маскировочных сетей, воск, а также более 30 тыс. медицинских тампонов и салфеток для перевязки ран.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны текущего года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.