Из Челнов на СВО отправили более 20 тонн помощи: в путь снова уехал Татарин

Очередной гуманитарный груз для военнослужащих отправили сегодня с Майдана в Набережных Челнах. Это уже 42-я по счету партия шефской помощи с начала СВО и точно не последняя. На этот раз на передовую ушло более 20 тонн самого необходимого: продукты питания, медикаменты, строительные материалы, маскировочные сети, генераторы, инструменты и личные посылки.

Доставит груз на передовую военнослужащий с позывным Татарин. Он участвовал в боевых действиях еще в Донбассе в 2014–2016 годах, а с началом СВО добровольно вернулся на фронт, отказавшись от брони.

«Я работал в “Астейсе”, была бронь. Но сам пришел в военкомат и попросил повестку. Убыл туда на защиту Родины, чтобы здесь граждане жили и спали спокойно», – рассказал он.

У Татарина двое маленьких детей, дома его ждет супруга Евгения. Она признается: муж – настоящий герой.

«Он очень мужественный, добросовестный, патриот. Сын тоже гордится – покупаем ему военные вещи, он знает, что папа на войне», – говорит она.

В сборе груза участвовали представители власти, бизнес-сообщества, активисты и десятки волонтеров.

«Основной груз – пиломатериалы, фанера, медикаменты, генераторы, личные посылки от жен и матерей. Все, что ребята сами просили», – объясняет волонтер Рауф Низаметдинов.

Добровольцы готовят для бойцов не только снаряжение, но и душевные подарки. Например, волонтер Мадина Мухаметзянова рассказала, что за две недели они приготовили 155 кг чак-чака, а всего с начала года – почти тонну. А Светлана Хабибуллина вместе с командой сшила «батальон чебурашек» – символичных мягких игрушек самых разных национальностей: «и якут, и татарин, и чеченец».

«На этой неделе мы также передали много медикаментов. Машина подъехала, все забрали», – добавила волонтер Венера Наумкина.

Мэр города Наиль Магдеев напомнил: более 4,5 тыс. челнинцев сейчас с оружием в руках защищают страну.

«Это наше государство. Здесь мы родились, научились говорить, дружить, уважать друг друга. Мы будем поддерживать наших ребят столько, сколько нужно», – отметил он.

Эта отправка – тринадцатая в этом году, и помощь продолжит поступать. Ведь, как говорят сами волонтеры, все верят, что победа будет за нами.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.