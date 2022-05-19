Из челнинского зоопарка «Тулпар» после скандального видео забрали животных

Из зоопарка «Тулпар» в Набережных Челнах вывезли измученных животных. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее «Татар-информ» сообщал о появившемся в соцсетях видео, на котором по зоопарку «Тулпар» еле бродил измученный верблюд, а осел ест картонную коробку. Тогда депутат назвал зоопарк концлагерем.

Этим случаем озадачилась прокуратура, которая начала проверку по содержанию животных.

«По итогам проверки верблюдицу Беляшку и молодого верблюда Тулпара перевезли из Набережных Челнов в другой регион», – рассказал Владимир Бурматов.