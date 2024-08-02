news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 2 августа 2024 16:46

Из Буинска на СВО проводили очередную группу контрактников

Скопировать ссылку
Из Буинска на СВО проводили очередную группу контрактников
Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Сегодня четверо мужчин из Буинска уехали на спецоперацию, заключив контракт с Минобороны. В утренние часы их проводили из Буинского военкомата семьи, близкие и представители организаций, в которых работали военнослужащие.

Военный комиссар района Радик Тухфатуллин пожелал будущим военнослужащим достойно выполнять приказы командиров и возвращаться живыми.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Контрактника Алмаза Муратова проводили жена, двое детей и родители. Алмаз говорит, что пошел на СВО по зову сердца. До этого он работал животноводом в обществе «Авангард». Дирекция и коллектив общества также пришли его проводить.

Владимир Серов родом из Цильнинского района Ульяновской области. До этого он служил в зоне спецоперации в частной военной компании. Участвовал во взятии города Бахмут, был несколько раз ранен. Владимир призвал мужчин быть крепкими, защищать страну, когда она в этом нуждается. Владимира Серова сопровождало руководство поселения Яшевка.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Альберт Усманов родом из села Адав-Тулумбаево, а Шаукат Матьязов – из Старого Лашчи. Последнего сопровождал представитель общества “РИФ”.

В 6 часов утра ребята были отправлены на сборный пункт в Казань, затем они будут направлены к местам боевого слаживания.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.

читайте также
«Пошел на СВО за сыном, а потом женился»: как бойцы проводят свои отпуска в Татарстане
«Пошел на СВО за сыном, а потом женился»: как бойцы проводят свои отпуска в Татарстане
#служба по контракту
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400