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Из Буинска на СВО проводили очередную группу контрактников
Сегодня четверо мужчин из Буинска уехали на спецоперацию, заключив контракт с Минобороны. В утренние часы их проводили из Буинского военкомата семьи, близкие и представители организаций, в которых работали военнослужащие.
Военный комиссар района Радик Тухфатуллин пожелал будущим военнослужащим достойно выполнять приказы командиров и возвращаться живыми.
Контрактника Алмаза Муратова проводили жена, двое детей и родители. Алмаз говорит, что пошел на СВО по зову сердца. До этого он работал животноводом в обществе «Авангард». Дирекция и коллектив общества также пришли его проводить.
Владимир Серов родом из Цильнинского района Ульяновской области. До этого он служил в зоне спецоперации в частной военной компании. Участвовал во взятии города Бахмут, был несколько раз ранен. Владимир призвал мужчин быть крепкими, защищать страну, когда она в этом нуждается. Владимира Серова сопровождало руководство поселения Яшевка.
Альберт Усманов родом из села Адав-Тулумбаево, а Шаукат Матьязов – из Старого Лашчи. Последнего сопровождал представитель общества “РИФ”.
В 6 часов утра ребята были отправлены на сборный пункт в Казань, затем они будут направлены к местам боевого слаживания.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.
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