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Происшествия 24 июня 2025 09:21

Из больницы выписали еще одного пациента, пострадавшего от атаки БПЛА в Елабуге

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Из Елабужской ЦРБ выписали еще одного пациента, пострадавшего от атаки БПЛА. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Еще одного пострадавшего при атаке БПЛА в Елабужском районе выписали из Елабужской ЦРБ. Итого в больницах остается 2 пациента, в том числе подросток», – отметили в министерстве.

Напомним, в результате атаки вражескими БПЛА на Елабужский автозавод 15 июня двое человек погибли, еще 13 пострадали. После случившегося было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре Татарстана сообщили, что взяли на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

#минздрав рт #атака БПЛА #елабужский район
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