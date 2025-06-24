Из больницы выписали еще одного пациента, пострадавшего от атаки БПЛА в Елабуге

Из Елабужской ЦРБ выписали еще одного пациента, пострадавшего от атаки БПЛА. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Еще одного пострадавшего при атаке БПЛА в Елабужском районе выписали из Елабужской ЦРБ. Итого в больницах остается 2 пациента, в том числе подросток», – отметили в министерстве.

Напомним, в результате атаки вражескими БПЛА на Елабужский автозавод 15 июня двое человек погибли, еще 13 пострадали. После случившегося было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре Татарстана сообщили, что взяли на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.