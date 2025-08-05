Из Альметьевска отправили 16-ю машину с гуманитарной помощью бойцам СВО
Машина, генераторы, строительные материалы и продукты – в Альметьевске продолжают собирать и отправлять гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Поддержку оказывают сотрудники одного из автосалонов, среди которых есть и те, кто сейчас находится на передовой.
На этот раз на передовую отправился уже шестнадцатый по счету автомобиль. Чтобы техника благополучно дошла до пункта назначения, ее аккуратно фиксируют на жесткую сцепку.
Вместе с машиной грузят все самое необходимое: генераторы, продукты питания, строительные материалы, маскировочные сети, одежду, теплые вещи.
«Очень много наших сотрудников сейчас находится там, некоторые уже с самого начала. Мы поддерживаем наших бойцов в первую очередь, жителей Татарстана, которые к нам обращаются. Позиция компании – мы верим в победу и наших защитников», – рассказал Алексей Чернышев, директор по развитию группы компаний автосалона.
Гуманитарную помощь направляют в разные военные части. В сборе участвуют не только сотрудники салона, но и волонтеры, неравнодушные горожане, которые регулярно приносят продукты, необходимые материалы и вещи.
«Помощь оказывается на регулярной основе. Пару раз в квартал у нас и наши коллеги ездят. Сами руководители, собственники компании тоже не раз выезжали в зону проведения спецоперации», – отметил Алексей Чернышев.
Поддержка бойцов в зоне СВО стала для коллектива делом чести. В компании подчеркивают: важно, чтобы каждый, кто сегодня защищает Родину, чувствовал – за ним стоит целый тыл, который помогает, ждет и верит.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.
Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.
Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой.