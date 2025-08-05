Из Альметьевска отправили 16-ю машину с гуманитарной помощью бойцам СВО

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Машина, генераторы, строительные материалы и продукты – в Альметьевске продолжают собирать и отправлять гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Поддержку оказывают сотрудники одного из автосалонов, среди которых есть и те, кто сейчас находится на передовой.

На этот раз на передовую отправился уже шестнадцатый по счету автомобиль. Чтобы техника благополучно дошла до пункта назначения, ее аккуратно фиксируют на жесткую сцепку.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Вместе с машиной грузят все самое необходимое: генераторы, продукты питания, строительные материалы, маскировочные сети, одежду, теплые вещи.

«Очень много наших сотрудников сейчас находится там, некоторые уже с самого начала. Мы поддерживаем наших бойцов в первую очередь, жителей Татарстана, которые к нам обращаются. Позиция компании – мы верим в победу и наших защитников», – рассказал Алексей Чернышев, директор по развитию группы компаний автосалона.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Гуманитарную помощь направляют в разные военные части. В сборе участвуют не только сотрудники салона, но и волонтеры, неравнодушные горожане, которые регулярно приносят продукты, необходимые материалы и вещи.

«Помощь оказывается на регулярной основе. Пару раз в квартал у нас и наши коллеги ездят. Сами руководители, собственники компании тоже не раз выезжали в зону проведения спецоперации», – отметил Алексей Чернышев.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Поддержка бойцов в зоне СВО стала для коллектива делом чести. В компании подчеркивают: важно, чтобы каждый, кто сегодня защищает Родину, чувствовал – за ним стоит целый тыл, который помогает, ждет и верит.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.