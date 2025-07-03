Из Альметьевска на фронт отправили внедорожник и 80 коробок помощи

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

Очередная партия гуманитарной помощи из Альметьевска отправлена в зону специальной военной операции. Волонтеры штаба «Надежный тыл» собрали почти 80 коробок груза, а также передали бойцам внедорожник — «Шевроле Ниву».

Часть посылок загрузили в автомобиль «Газель», остальное отправилось вместе с внедорожником. Груз предназначен для Донецкого и Северодонецкого направлений.

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

«Отправляем очередную партию гуманитарной помощи, — рассказала руководитель штаба "Надежный тыл" Гульнара Бондарева. — В этот раз отправляем маскировочные сети, окопные свечи, сухие души. Работаем и по индивидуальным заявкам бойцов: приобретаем генераторы, усилители связи, радиостанции, аккумуляторы».

В каждой партии — не только техника и снаряжение, но и продукты питания, которые волонтеры готовят своими руками. Уже три года помощь штабу оказывает Зинаида Журавлева. Вместе со старшим сыном она делает сухие супы и армейские души, а еще участвует в плетении маскировочных сетей — этим занимаются женщины из деревни Сулеево.

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

«Для меня это важно, потому что у меня есть дети, и я переживаю за их будущее, — делится Зинаида. — Хочется, чтобы наша страна процветала. Это зов души».

Работа в штабе кипит каждый день с 8 утра до часу дня. Грузов становится больше, а потому волонтеры нуждаются в пополнении команды. Особенно требуются молодые и физически крепкие помощники.

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

«Помощь нужна постоянно, — подчеркивает Гульнара Бондарева. — Мы с радостью примем в свою команду всех, кто готов помогать, особенно тех, кто может справиться с тяжелой работой».

Присоединиться к штабу можно, позвонив по телефону 8 (995) 763-66-49.

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

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