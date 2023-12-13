Из Альметьевска бойцам с начала СВО отправлено 365 тонн гуманитарного груза

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

С начала спецоперации из Альметьевска землякам-военнослужащим отправлено 365 тонн гуманитарного груза, более 1 тыс. волонтеров приняли участие в погрузке и разгрузке гумпомощи. Об этом во время прямого эфира главы Альметьевского района Тимура Нагуманова рассказала руководитель Центра развития добровольчества «Добрый Альметьевск» Светлана Шарафиева.

«Напомним, на днях ребятам был доставлен очередной гуманитарный груз в полк 1232. Более 5 тонн. Я выкладывал видео с благодарностью ребят», — прокомментировал слова добровольца Нагуманов.

Активиста призвала всех неравнодушных жителей присоединиться к группе «Добрый Альметьевск». Помимо сбора гуманитарной помощи, штаб помогает семьям мобилизованных. В осенне-зимний период штаб принял уже более 30 заявок по колке дров для семей мобилизованных.

«Также штаб нуждается в узких специалистах — слесарях», — поделилась Светлана Шарафиева.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.