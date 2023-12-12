«Мы вместе»: бойцы СВО поблагодарили татарстанцев за гуманитарный груз

Бойцы спецоперации из полка 1232 поблагодарили главу Альметьевского района Тимура Нагуманова, волонтеров и всех неравнодушных жителей муниципального образования за сбор и доставку гуманитарного груза.

«Благодарим главу Альметьевского района, школу № 16, штабы „Ассоль“, „Мегасети“, „Своих не бросаем“, „Мы вместе“, прихожан храма Рождества Христова, поселок Русский Акташ. Всем спасибо большое! Ребята, мы вместе», — говорится в видеоролике.

«Получил обратную связь от наших бойцов. Отправленная гуманитарная помощь доставлена до места назначения. Присоединяюсь к словам благодарности ребят. Спасибо всем неравнодушным жителям нашего района за оказанную помощь и поддержку. Своих не бросаем!» — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.

Напомним, гумпомощь из Альметьевска отправилась 1 декабря. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, особо активное участие приняли предприятия и волонтеры штаба «Мегасети».

Еще один штаб «Своих не бросаем», находящийся в Молодежном центре, функционирует каждый день с 8.00 до 20.00. На территории штаба осуществляется сортировка и общий сбор, а также проводятся консультации. Для получения необходимой информации вы всегда можете обратиться по следующему номеру телефона 8 (8553) 26-01-01.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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