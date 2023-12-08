Альметьевцы отправили 5 тонн гуманитарной помощи

Сегодня из Альметьевска отправили очередную гуманитарную помощь в зону СВО. Гуманитарный конвой от штаба «Своих не бросаем» стал 15-м по счету, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

Несмотря на низкую температуру, работа была организована, как и планировалась. С утра волонтеры из штаба доставили именные посылки для мобилизованных военнослужащих и бойцов добровольческих батальонов на склад, где была собрана основная часть гуманитарной помощи.

На этот раз в состав груза 5 тонн вошли вещи первой необходимости, медикаменты, средства личной гигиены, теплая одежда, продукты питания, а также многочисленные именные посылки.

Особое внимание было уделено приобретению запасных частей для автомобилей подразделения, учитывая пожелания бойцов. Чтобы создать бойцам новогоднее настроение, базовый набор гумпомощи дополнили подарками.

Гуманитарная помощь была собрана благодаря участию неравнодушных жителей Альметьевска. Все они проявили высокую степень социальной ответственности, внимания и заботы о наших защитниках.

Также слова уважения сотрудникам штаба, предприятиям и водителям, которые формируют колонны и доставляют ценный груз до пункта назначения.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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