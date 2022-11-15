Из Алексеевского на полигон танкового училища доставили топливные брикеты

Житель Билярска вместе с другом из Чистополя собрал 120 тыс. рублей и привез топливные брикеты на полигон танкового училища для мобилизованных. Об этом пишет газета «Заря».

Финансовые средства в короткие сроки удалось собрать Рафаэлю Хабибуллину из Билярска и его другу Рамилю Сунгатуллину из Чистополя, создав группу в мессенджере среди друзей и знакомых для сбора средств.

К акции присоединилось множество людей, артисты и священнослужители. Всю собранную помощь решено было поделить между мобилизованными из Алексеевского и Чистопольского районов РТ.

Брикеты закупали в соседней республике — Марий Эл. Когда продавец узнал, что продукция пойдет на нужды мобилизованных, он сделал скидк, благодаря этому на 43 тыс. рублей вместо двух поддонов удалось купить шесть. Также на собранные средства активисты купили бутылки с питьевой водой на 13 тыс. рублей. На остальные средства были приобретены другие товары первой необходимости.

Помощь, как и планировалось, была доставлена на полигон танкового училища и распределена между жителями двух районов. После того как все брикеты были разобраны, исполнители татарских песен Ринат Рахматуллин и Венер Салимов выступили перед бойцами на пикапе.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Алексеевского привезли дрова на полигон Казанского танкового училища.