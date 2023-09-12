Из администрации Нижнекамска уходят еще два начальника — Хазиев и Гиззатуллин

В ближайшее время свои посты в администрации Нижнекамского района Татарстана покинут замруководителя исполкома района по строительству Радик Хазиев и руководитель аппарата Совета района Алмаз Гиззатуллин.

Также подтвердилось увольнение главного архитектора Нижнекамска Равиля Сафиуллина и начальника Управления культуры исполкома НМР Гузель Мубаракшиной.

В пресс-службе Нижнекамского района подчеркнули, что все они меняют место работы по собственному желанию и переходят на посты в других структурах. Например, с главным архитектором контракт был заключен на один год. По обоюдному согласию сторон решили не продлевать его, так как Сафиуллин захотел сменить место работы.

Ранее уволился замруководителя исполкома района по благоустройству Айназ Ярмиев. Он ушел на повышение в Институт пространственного развития.

«В настоящее время идет разработка новой концепции управленческой структуры Нижнекамского района, которая впоследствии будет представлена депутатскому корпусу и общественности для утверждения. Предполагается, что часть должностей будет оптимизирована, с дальнейшей передачей функционала в иные структуры исполнительных комитетов и советов», — пояснили в исполкоме.

Также отмечается, что из-за непростой экономической ситуации изменения в структуре проводятся для более эффективной работы на территории.