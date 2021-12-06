Кадровый переворот в Закамье: главы трех городов обменялись ключевыми руководителями
Сразу пять новых руководителей представили сегодня на городской планерке в мэрии Нижнекамска. Похожие кадровые перестановки произошли в Набережных Челнах и в Менделеевске. Причину кадровой ротации выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».
«Конкурировать с Менделеевском не будем, но постараемся быть впереди!»
Деловой понедельник в Нижнекамске начался с проводов заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по экономическому развитию и проектному управлению Ленара Ахметова и начальника Управления образования Рамиля Гиниятуллина.
«Ленар Ахметович долгое время у нас работал, курировал работы развития транспортной инфраструктуры, вопросы экономики, экологии, сделано очень многое. Несмотря на то что снег идет, дождь, вы всегда улыбаетесь! Я хочу, чтобы вы всегда улыбались и в жизни вам сопутствовала удача. Бик зур рэхмэт за то, что вы делали тут! Ваша работа налицо», — сказал руководитель исполкома Рамиль Муллин.
Градоначальник также отметил, что коллеги уезжают на новые места работы, в том числе в Менделеевск. Ранее главой этого района стал Радмир Беляев, который по август 2021 года занимал пост первого замруководителя Нижнекамского района.
«Конкурировать мы, конечно, не будем, но постараемся быть впереди, вы нас сильно-то не обгоняйте, ладно? Успехов вам», — сказал Рамиль Муллин.
Добрые пожелания и напутственные слова прозвучали также в адрес начальника Управления образования Рамиля Гиниятуллина, благодаря которому несколько школ Нижнекамска перешли на пятидневку, началось строительство школы и детского сада. Это большие достижения, которых начальник Управления образования достиг менее чем за год нахождения на этом посту.
Рамиль Муллин добавил, что с его назначения на должность руководителя прошло два месяца и для него это время стало непростым — необходимо было сформировать команду, так как часть коллег уехала в Менделеевск.
«Два месяца прошло с момента назначения меня как руководителя. Это был непростой период для меня. Нужно было сформировать команду. У нас часть коллег уехали в Менделеевск, поэтому были вакансии. Мы должны были сформировать эффективную структуру, которая бы отвечала тем вопросам, которые волнуют нижнекамцев, Нижнекамский район. Поэтому эти последние два месяца, которые я работал, были направлены на обустраивание структуры. Проводилось много консультаций с промышленными предприятиями, с руководством республики, аппаратом власти», — сказал Муллин.
Руководитель Менделеевского района Радмир Беляев в беседе с ИА «Татар-информ» подтвердил, что в команду Менделеевского района вошел челнинец Ленар Ахметов, сейчас он исполняет обязанности заместителя руководителя исполнительного комитета по экономике, ТОСЭР и развитию предпринимательства. В этой должности Ахметов трудится неделю.
Ахметов начинал карьеру в МЦ «Нур» и в Управлении по делам молодежи Набережных Челнов. С Радмиром Беляевым они знакомы еще со студенчества. В 2013 году Ахметов перешел в отдел по поддержке и развитию предпринимательства Управления экономразвития, затем руководил Камским центром кластерного развития. После, по приглашению Беляева, тогда занявшего кресло первого зама руководителя исполкома района, уехал в Нижнекамск. Здесь он курировал экономическое развитие района.
Управленец из «ТАИФа» Ренат Шакиров назначен первым заместителем исполкома
У руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района в структуре остается семь заместителей. Рамиль Муллин подчеркнул, что задача муниципалитета не увеличивать количество руководителей, их количество не поменялось. «Задача — выстроить эффективную систему, которая будет решать те задачи, которые ставит население», — отметил руководитель исполкома.
Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района назначен Ренат Шакиров. Он будет курировать работу всего исполнительного комитета, вопросы экономического развития, безопасности территории.
Более 14 лет Ренат Шакиров работал в управлении налоговой службы в Казани, последние годы трудился в структуре «ТАИФа» и возглавлял АО ХК «Татнефтепродукт».
«У него огромный опыт руководства компанией с оборотом более 8 млрд рублей, численностью персонала более 1 тыс. человек. От руководителя территориальной площадки дошел до должности генерального директора», — отметил Муллин.
«Надеюсь, что ваш предыдущий опыт, позволит вам выстроить работу в структуре власти, — обратился руководитель к Ренату Шакирову. — У нас серьезный пул руководителей, надо выстроить работу со всеми структурами, бизнеса, власти, промышленными предприятиями».
«Хотел бы поблагодарить Наиля Гамбаровича за Айдара Гарифуллина»
Директор престижной гимназии № 2 Набережных Челнов Айдар Гарифуллин стал начальником Управления образования в Нижнекамском районе.
«Хотелось бы поблагодарить Наиля Гамбаровича (мэра Набреженых Челнов Наиля Магдеева — прим. Т-и) за поддержку, которую он нам оказал и командировал Айдара Хакимзяновича», — отметил руководитель района.
Гарифуллин — педагог по образованию, имеет два высших образования, с 2019 года возглавлял челнинскую гимназию.
Рамиль Муллин выразил надежду, что новый руководитель со всеми задачами, которые стоят перед Нижнекамском, справится.
«А это организация единого образовательного процесса — начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием. Нам очень важно выстроить цепочку получения знаний. Потому что нужны специалисты для отрасли, промышленности, города», — отметил он.
Руководитель исполкома пояснил, что местным властям важно понять, какие сегодня веяния в образовании и какие новые профессии будут востребованы в ближайшие 10-15 лет. Он также отметил, что крайне важно выстроить воспитательную работу и национальное образование, направленное на сохранение языков.
«Отрасль непростая. Очень много вопросов по недоремонту. Чтобы привести в порядок все дошкольные учреждения нам нужно порядка 3 млрд рублей и порядка 6 млрд рублей надо для ремонта образовательных учреждений. Большая стратегия есть по развитию НХТИ почти на 3 млрд рублей. Нужно и в этом направлении очень серьезно двигаться», — добавил Муллин.
Социальный отдел возглавил экс-начальник Управления по делам молодежи Набережных Челнов
Руководитель Нижнекамского района сократил социальный отдел исполкома до одного заместителя, ранее в этой должности трудились два человека. Новую должность занял еще один выходец из Автограда — Айзат Махмутов, который в пятницу покинул должность начальника Управления по делам молодежи Набережных Челнов.
Рамиль Муллин рассказал, что Айзат Махмутов имеет педагогическое образование. Для Нижнекамска он также не чужой человек, ранее работал директором нижнекамской школы № 21.
«Айзат Гамирович также работал директором „Гимназии № 29“, с 2020 года возглавлял Управление по делам молодежи Набережных Челнов. Тот опыт работы, который вы имеете, поможет выстроить структуру в Нижнекамске. Важно, чтобы социальный блок был в тренде, важно привлекать молодые кадры. Важно сделать так, чтобы в Нижнекамске оставались молодые люди и город был молодым всегда», — сказал Муллин.
Он пожелал успехов новому руководителю и потребовал в течение месяца доложить о планах работы.
Вопросы строительства Нижнекамского района будет курировать Радик Хазиев
В исполкоме Нижнекамского района сегодня представили еще одного нового члена команды Рамиля Муллина, – заместителя по вопросам строительства. Им стал Радик Хазиев. Фронт работы заместителя — реализация федеральных и республиканских инвестпрограмм. А также вопросы развития дорожной инфраструктуры, в том числе капремонта и реконструкции дорог.
Структуры под кураторством Радика Хазиева будет работать в тесном взаимодействии с подчиненными другого заместителя — по инфраструктурному развитию. Это новое направление в структуре исполкома Нижнекамского района.
«Я думаю, вы справитесь, — отметил Муллин, обращаясь к Радику Хазиеву. — Очень важно выстроить совместную работу с промышленниками, как как у них идет большая стройка. Я желаю вам успехов!»
В должности нового заместителя по инфраструктурному развитию Нижнекамской агломерации будет трудиться Рафаэль Игтисамов. Последний год он работал в исполкоме Тукаевского района — заместителем по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению населения.
За плечами Рафаэля Игтисамова опыт работы замруководителя управления по архитектуре и градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов, работа завкафедрой Набережночелнинского института КФУ.
«Отдел будет работать по развитию территории Нижнекамского района. Нам важно выстроить видение в части объектов жизнеобеспечения города и района — это коммунальные, транспортные, экологические вопросы, необходимо проанализировать программы, которые выполняются на территории — республиканские, федеральные, национальные проекты, грантовые системы. Задача этого отдела — координация работы со всеми структурами в части этих проектов и программ, которые реализуется на территории России», — обозначил задачу Рамиль Муллин.
Руководитель исполкома также добавил, что структура Рафаэля Игтисамова будет работать с сельскими территориями, с командой Альфреда Нигматзянова — замруководителя исполкома района по работе с сельскими поселениями. В новой структуре также остается отдельный зам по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности, которую возглавляет Фархад Сафиуллин.