Кадровый переворот в Закамье: главы трех городов обменялись ключевыми руководителями

Сразу пять новых руководителей представили сегодня на городской планерке в мэрии Нижнекамска. Похожие кадровые перестановки произошли в Набережных Челнах и в Менделеевске. Причину кадровой ротации выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Сразу пять новых руководителей представили сегодня на городской планерке в мэрии Нижнекамска Фото: официальный сайт Нижнекамского района РТ e-nkama.ru

«Конкурировать с Менделеевском не будем, но постараемся быть впереди!»

Деловой понедельник в Нижнекамске начался с проводов заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по экономическому развитию и проектному управлению Ленара Ахметова и начальника Управления образования Рамиля Гиниятуллина.

«Ленар Ахметович долгое время у нас работал, курировал работы развития транспортной инфраструктуры, вопросы экономики, экологии, сделано очень многое. Несмотря на то что снег идет, дождь, вы всегда улыбаетесь! Я хочу, чтобы вы всегда улыбались и в жизни вам сопутствовала удача. Бик зур рэхмэт за то, что вы делали тут! Ваша работа налицо», — сказал руководитель исполкома Рамиль Муллин.

Градоначальник также отметил, что коллеги уезжают на новые места работы, в том числе в Менделеевск. Ранее главой этого района стал Радмир Беляев, который по август 2021 года занимал пост первого замруководителя Нижнекамского района.

«Конкурировать мы, конечно, не будем, но постараемся быть впереди, вы нас сильно-то не обгоняйте, ладно? Успехов вам», — сказал Рамиль Муллин.

Добрые пожелания прозвучали в адрес экс-начальника Управления образования Нижнекамского района, благодаря которому началось строительство школы и детского сада в городе Фото: официальный сайт Нижнекамского района РТ e-nkama.ru

Добрые пожелания и напутственные слова прозвучали также в адрес начальника Управления образования Рамиля Гиниятуллина, благодаря которому несколько школ Нижнекамска перешли на пятидневку, началось строительство школы и детского сада. Это большие достижения, которых начальник Управления образования достиг менее чем за год нахождения на этом посту.

Рамиль Муллин добавил, что с его назначения на должность руководителя прошло два месяца и для него это время стало непростым — необходимо было сформировать команду, так как часть коллег уехала в Менделеевск.

«Два месяца прошло с момента назначения меня как руководителя. Это был непростой период для меня. Нужно было сформировать команду. У нас часть коллег уехали в Менделеевск, поэтому были вакансии. Мы должны были сформировать эффективную структуру, которая бы отвечала тем вопросам, которые волнуют нижнекамцев, Нижнекамский район. Поэтому эти последние два месяца, которые я работал, были направлены на обустраивание структуры. Проводилось много консультаций с промышленными предприятиями, с руководством республики, аппаратом власти», — сказал Муллин.

Радмир Беляев (на фото) подтвердил, что в команду Менделеевского района вошел челнинец Ленар Ахметов Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Руководитель Менделеевского района Радмир Беляев в беседе с ИА «Татар-информ» подтвердил, что в команду Менделеевского района вошел челнинец Ленар Ахметов, сейчас он исполняет обязанности заместителя руководителя исполнительного комитета по экономике, ТОСЭР и развитию предпринимательства. В этой должности Ахметов трудится неделю.

Ахметов начинал карьеру в МЦ «Нур» и в Управлении по делам молодежи Набережных Челнов. С Радмиром Беляевым они знакомы еще со студенчества. В 2013 году Ахметов перешел в отдел по поддержке и развитию предпринимательства Управления экономразвития, затем руководил Камским центром кластерного развития. После, по приглашению Беляева, тогда занявшего кресло первого зама руководителя исполкома района, уехал в Нижнекамск. Здесь он курировал экономическое развитие района.

Управленец из «ТАИФа» Ренат Шакиров назначен первым заместителем исполкома

У руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района в структуре остается семь заместителей. Рамиль Муллин подчеркнул, что задача муниципалитета не увеличивать количество руководителей, их количество не поменялось. «Задача — выстроить эффективную систему, которая будет решать те задачи, которые ставит население», — отметил руководитель исполкома.

Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района назначен Ренат Шакиров Фото: официальный сайт Нижнекамского района РТ e-nkama.ru

Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района назначен Ренат Шакиров. Он будет курировать работу всего исполнительного комитета, вопросы экономического развития, безопасности территории.

Более 14 лет Ренат Шакиров работал в управлении налоговой службы в Казани, последние годы трудился в структуре «ТАИФа» и возглавлял АО ХК «Татнефтепродукт».

«У него огромный опыт руководства компанией с оборотом более 8 млрд рублей, численностью персонала более 1 тыс. человек. От руководителя территориальной площадки дошел до должности генерального директора», — отметил Муллин.

«Надеюсь, что ваш предыдущий опыт, позволит вам выстроить работу в структуре власти, — обратился руководитель к Ренату Шакирову. — У нас серьезный пул руководителей, надо выстроить работу со всеми структурами, бизнеса, власти, промышленными предприятиями».

«Хотел бы поблагодарить Наиля Гамбаровича за Айдара Гарифуллина»

Директор престижной гимназии № 2 Набережных Челнов Айдар Гарифуллин стал начальником Управления образования в Нижнекамском районе.

«Хотелось бы поблагодарить Наиля Гамбаровича (мэра Набреженых Челнов Наиля Магдеева — прим. Т-и) за поддержку, которую он нам оказал и командировал Айдара Хакимзяновича», — отметил руководитель района.



Гарифуллин — педагог по образованию, имеет два высших образования, с 2019 года возглавлял челнинскую гимназию.

Директор престижной гимназии № 2 Набережных Челнов Айдар Гарифуллин стал начальником Управления образования в Нижнекамском районе Фото: president.tatarstan.ru

Рамиль Муллин выразил надежду, что новый руководитель со всеми задачами, которые стоят перед Нижнекамском, справится.

«А это организация единого образовательного процесса — начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием. Нам очень важно выстроить цепочку получения знаний. Потому что нужны специалисты для отрасли, промышленности, города», — отметил он.

Руководитель исполкома пояснил, что местным властям важно понять, какие сегодня веяния в образовании и какие новые профессии будут востребованы в ближайшие 10-15 лет. Он также отметил, что крайне важно выстроить воспитательную работу и национальное образование, направленное на сохранение языков.

«Отрасль непростая. Очень много вопросов по недоремонту. Чтобы привести в порядок все дошкольные учреждения нам нужно порядка 3 млрд рублей и порядка 6 млрд рублей надо для ремонта образовательных учреждений. Большая стратегия есть по развитию НХТИ почти на 3 млрд рублей. Нужно и в этом направлении очень серьезно двигаться», — добавил Муллин.

Социальный отдел возглавил экс-начальник Управления по делам молодежи Набережных Челнов

Руководитель Нижнекамского района сократил социальный отдел исполкома до одного заместителя, ранее в этой должности трудились два человека. Новую должность занял еще один выходец из Автограда — Айзат Махмутов, который в пятницу покинул должность начальника Управления по делам молодежи Набережных Челнов.

Заместителем руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам назначен выходец из Автограда Айзат Махмутов Фото: официальный сайт Нижнекамского района РТ e-nkama.ru

Рамиль Муллин рассказал, что Айзат Махмутов имеет педагогическое образование. Для Нижнекамска он также не чужой человек, ранее работал директором нижнекамской школы № 21.

«Айзат Гамирович также работал директором „Гимназии № 29“, с 2020 года возглавлял Управление по делам молодежи Набережных Челнов. Тот опыт работы, который вы имеете, поможет выстроить структуру в Нижнекамске. Важно, чтобы социальный блок был в тренде, важно привлекать молодые кадры. Важно сделать так, чтобы в Нижнекамске оставались молодые люди и город был молодым всегда», — сказал Муллин.

Он пожелал успехов новому руководителю и потребовал в течение месяца доложить о планах работы.

Вопросы строительства Нижнекамского района будет курировать Радик Хазиев

В исполкоме Нижнекамского района сегодня представили еще одного нового члена команды Рамиля Муллина, – заместителя по вопросам строительства. Им стал Радик Хазиев. Фронт работы заместителя — реализация федеральных и республиканских инвестпрограмм. А также вопросы развития дорожной инфраструктуры, в том числе капремонта и реконструкции дорог.



Структуры под кураторством Радика Хазиева будет работать в тесном взаимодействии с подчиненными другого заместителя — по инфраструктурному развитию. Это новое направление в структуре исполкома Нижнекамского района.

Радик Хазиев получил должность заместителя руководителя исполкома по вопросам строительства Фото: официальный сайт Нижнекамского района РТ e-nkama.ru

«Я думаю, вы справитесь, — отметил Муллин, обращаясь к Радику Хазиеву. — Очень важно выстроить совместную работу с промышленниками, как как у них идет большая стройка. Я желаю вам успехов!»

В должности нового заместителя по инфраструктурному развитию Нижнекамской агломерации будет трудиться Рафаэль Игтисамов. Последний год он работал в исполкоме Тукаевского района — заместителем по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению населения.

За плечами Рафаэля Игтисамова опыт работы замруководителя управления по архитектуре и градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов, работа завкафедрой Набережночелнинского института КФУ.

В должности нового заместителя по инфраструктурному развитию Нижнекамской агломерации будет трудиться Рафаэль Игтисамов Фото: официальный сайт Нижнекамского района РТ e-nkama.ru

«Отдел будет работать по развитию территории Нижнекамского района. Нам важно выстроить видение в части объектов жизнеобеспечения города и района — это коммунальные, транспортные, экологические вопросы, необходимо проанализировать программы, которые выполняются на территории — республиканские, федеральные, национальные проекты, грантовые системы. Задача этого отдела — координация работы со всеми структурами в части этих проектов и программ, которые реализуется на территории России», — обозначил задачу Рамиль Муллин.

Руководитель исполкома также добавил, что структура Рафаэля Игтисамова будет работать с сельскими территориями, с командой Альфреда Нигматзянова — замруководителя исполкома района по работе с сельскими поселениями. В новой структуре также остается отдельный зам по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности, которую возглавляет Фархад Сафиуллин.