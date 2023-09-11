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Главный архитектор Нижнекамска еще не подал заявление об увольнении
Главный архитектор Нижнекамска Равиль Сафиуллин еще не подавал заявление об увольнении, официального подтверждения его отставки нет.
Сегодня в ряде СМИ и в социальных сетях появилась информация, что Сафиуллин покидает пост по собственному желанию.
«Заявление об увольнении в отдел кадров от него (главного архитектора Нижнекамска — прим. Т-и) не поступало», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района.
Равиль Сафиуллин был назначен на пост главного архитектора 8 августа 2022 года. Он из семьи архитекторов, его родители — известные в Набережных Челнах инженеры-ландшафтники-дизайнеры Елена и Ринат Сафиуллины.
Вместе со своими братьями Дамиром и Ильей Сафиуллинным Равиль работал над Шишкинским бульваром, площадью Азатлык и административным зданием на улице Центральная в Набережных Челнах. В Казани они принимали участие в благоустройстве набережной озера Кабан, в Нижнекамске — в разработке проекта фитнес-центра.
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