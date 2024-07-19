Энтомолог КФУ объяснил появление розовых «кузнечиков»

Фото: пресс-служба КФУ

Ярко-розовые «кузнечики» (а на самом деле зеленчуки — представители родственного кузнечиковым семейства саранчовых) приобретают такой цвет не из-за мутаций, а из-за особенностей окружающей среды во время прохождения стадии личинки. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николай Шулаев, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователь специально уточнил родовую принадлежность насекомых необычного цвета. «Это вообще саранчовые (зеленчуки). Так же как и кузнечики, они относятся к отряду прямокрылых. Различие в том, что у кузнечиков длинные усики, а у семейства саранчовых — короткие», — пояснил он.

«Когда личинка начинает развиваться из стадии яйца, ее окраска зависит от окружающего субстрата. Если личинка развивается в травке, то она будет зеленой. Если насекомое развивается, скажем, на каком-нибудь пустыре, где проглядывается песчаная почва, то оно будет коричневым. Но бывает и так, что, например, почва глинистая, красноватая, и личинки становятся красными», — объяснил ученый механизм приобретения зеленчуками той или иной окраски.

По словам доцента КФУ, из-за редкости красноватого субстрата в Татарстане жители республики чаще встречают сероватых, коричневатых или зеленых особей. Насекомые могут становиться светло-желтыми (песочными) в степи, где быстро сохнет и желтеет трава, а красноватыми и серыми — на полях, засеянных пшеницей и рожью, потому что культурные растения сначала зеленые, а потом желтоватые.

Впрочем, заметил Шулаев, соответствующий эффект не распространяется на всех особей — он характерен для травостоя, где возникает неоднородность условий.

К тому же при попадании в зеленую растительность яркий облик начинает приманивать хищников.

«Если красная особь каким-то образом попадет в зеленую траву, ее будет лучше видно, и ее съедят, например, птицы», — подытожил Шулаев, добавив, что саранчовые стараются жить там, где выросли, где меньше шансов стать легкой добычей. Если они и мигрируют, то ближе к траве — своей основной еде.