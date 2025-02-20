На участие в программе «Батырлар» подали заявки уже почти 500 человек

Заявки на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» подали 484 человека. Об этом рассказал руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан, председатель Общественного совета образовательной программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» Асгат Сафаров.

«На сегодняшний день заявились уже 484 человека. Это всего за 2,5 дня с момента запуска программы. Думаю, их будет намного больше», – заявил Асгат Сафаров.

18 февраля в Татарстане стартовала кадровая программа, которая позволит участникам СВО занять места в органах власти и государственных компаниях. «Батырлар. Герои Татарстана» – аналог всероссийской программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина.

Регистрация для участия в отборе доступна с 18 февраля до 30 марта 2025 года на сайте. После одобрения заявки на участие в программе бывших бойцов ждут обучение и стажировка.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» создана для создания команды перспективных руководителей из участников и ветеранов СВО. Они получат возможность проявить себя в системе государственного и муниципального управления и других сферах.