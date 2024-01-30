Иванов: Размещение заправочных станций на воде — больной вопрос для всей России

Госкомитет РТ по туризму и Минэкономразвития РФ работают вместе, чтобы внести изменения в законодательство и сделать строительство заправочных станций на воде более легким. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал председатель профильного республиканского ведомства Сергей Иванов.

«Это больной вопрос не только для Татарстана, но и для всей России. Есть определенные нормы на сегодняшний день в законодательстве, которые делают размещение заправочной инфраструктуры на воде очень сложным. Мы сейчас вместе с Минэкономразвития РФ работаем, чтобы внести соответствующие изменения (они тоже эту проблему понимают). Сделать так, чтобы все-таки заправочные станции для маломерного флота стали развиваться в нашей стране», — прокомментировал ситуацию спикер.

Иванов также отметил, что в каждом регионе России протекает большое количество рек, поэтому проблема остается актуальной абсолютно для всех.

«У нас такое богатство — Волга и Кама, плюс Куйбышевское водохранилище. Конечно, его надо развивать», — заключил председатель Госкомитета РТ по туризму.

По словам Сергея Иванова, внутри проекта «Казань марина» такая заправочная станция тоже предусмотрена, но для ее строительства необходимо сначала внести соответствующие изменения в законодательство.