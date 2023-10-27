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Минниханов и Туризм.РФ обсудили первые шаги для создания курорта «Казань марина»
Первые шаги по реализации проекта круглогодичного курорта «Казань марина» в Лаишевском районе обсуждались на совещании Раиса РТ Рустама Минниханова с представителями корпорации Туризм.РФ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханову представили потенциальных инвесторов проекта, обсуждались сроки проектирования, а также механизмы и источники финансирования проекта.
«Мы считаем, что это очень перспективный проект, направленный на развитие внутреннего туризма, — заметил Раис Татарстана. — У нас в республике прекрасный климат, хорошо развита инфраструктура гостеприимства. Реализация проекта „Казань марина“ будет способствовать дальнейшему увеличению туристского потока в Татарстан».
Впервые проект был представлен руководителю РТ в сентябре 2023 года.
Ожидается, что яхтенная марина полного цикла станет центром межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь», который развернулся на территории современного Приволжского федерального округа в зоне исторической северной части Великого шёлкового пути.
Планируется, что с реализацией марины курорт станет новым туристическим магнитом для гостей региона и всего округа. Благодаря близости к популярным точкам притяжения он поможет обеспечить туристов насыщенной программой на пять и более дней.
Кроме того, проект «Казань марина» обсуждался на совещании Минстроя РТ с участием делегации Туризм.РФ. Основной темой встречи стали вопросы строительства обеспечивающей инженерной инфраструктуры при реализации проекта.
Согласно плану для инвесторов, на курорте появятся 9 лотов со средствами размещения, общий номерной фонд которых превысит 1,2 тыс. Здесь будут построены дома на воде, видовые отели и коттеджи, спа-комплекс, шале, а также инфраструктура для пляжного отдыха. Общий объем инвестиций составит более 18 млрд рублей. Ожидается, что реализация проекта позволит создать порядка 2 тыс. рабочих мест. Посещать курорт после выхода на проектную мощность будут, по прогнозам, 620 тыс. туристов.
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