Минниханов и Туризм.РФ обсудили первые шаги для создания курорта «Казань марина»

Первые шаги по реализации проекта круглогодичного курорта «Казань марина» в Лаишевском районе обсуждались на совещании Раиса РТ Рустама Минниханова с представителями корпорации Туризм.РФ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханову представили потенциальных инвесторов проекта, обсуждались сроки проектирования, а также механизмы и источники финансирования проекта.

«Мы считаем, что это очень перспективный проект, направленный на развитие внутреннего туризма, — заметил Раис Татарстана. — У нас в республике прекрасный климат, хорошо развита инфраструктура гостеприимства. Реализация проекта „Казань марина“ будет способствовать дальнейшему увеличению туристского потока в Татарстан».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Впервые проект был представлен руководителю РТ в сентябре 2023 года.

Ожидается, что яхтенная марина полного цикла станет центром межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь», который развернулся на территории современного Приволжского федерального округа в зоне исторической северной части Великого шёлкового пути.

Планируется, что с реализацией марины курорт станет новым туристическим магнитом для гостей региона и всего округа. Благодаря близости к популярным точкам притяжения он поможет обеспечить туристов насыщенной программой на пять и более дней.

Кроме того, проект «Казань марина» обсуждался на совещании Минстроя РТ с участием делегации Туризм.РФ. Основной темой встречи стали вопросы строительства обеспечивающей инженерной инфраструктуры при реализации проекта.

Согласно плану для инвесторов, на курорте появятся 9 лотов со средствами размещения, общий номерной фонд которых превысит 1,2 тыс. Здесь будут построены дома на воде, видовые отели и коттеджи, спа-комплекс, шале, а также инфраструктура для пляжного отдыха. Общий объем инвестиций составит более 18 млрд рублей. Ожидается, что реализация проекта позволит создать порядка 2 тыс. рабочих мест. Посещать курорт после выхода на проектную мощность будут, по прогнозам, 620 тыс. туристов.