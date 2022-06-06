Иванов опроверг переход в «Рубин»: ранее клуб объявил о трансфере футболиста официально

Экс-полузащитник «Уфы» Олег Иванов опроверг информацию о подписанном контракте с «Рубином». По словам футболиста, ясность, касаемо перехода в казанский клуб, наступит в ближайшее время.

«Мои дороги с «Уфой» в любом случае разошлись. Контракт закончился, пришло время сменить обстановку. Один из вариантов продолжения карьеры – «Рубин», с которым, вопреки информации на клубном сайте, ещё ничего не подписано. Идут переговоры, ясность наступит в ближайшие дни», – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Рубин» уже официально представил Олега Иванова, заявив, что соглашение с 35-летним полузащитником рассчитано на один год.

Последним клубом футболиста была ФК «Уфа», которая также как и «Рубин» вылетела из РПЛ по итогам сезона. Иванов в прошлом сезоне забил два гола и отдал две голевые передачи в 25-ти матчах за «Уфу».

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск».