Олег Иванов подписал контракт с «Рубином» на один год

«Рубин» подписал контракт с 35-летним полузащитником Олегом Ивановым. Соглашение рассчитано на сезон с возможностью продления еще на один год, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Последним клубов футболиста была ФК «Уфа», которая также как и «Рубин» вылетела из РПЛ по итогам сезона. Иванов в прошлом сезоне забил два гола и отдал две голевые передачи в 25-ти матчах за «Уфу».

Иванов родился 4 августа 1986 года в Москве. Помимо башкирского клуба, он выступал за дубль московского «Спартака», «Химки» (Московская обл.), «Кубань» (Краснодар), «Крылья Советов» (Самара), «Ростов», «Ахмат» (Грозный).