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Спорт
31 мая 2022  21:13
Артур Халилуллов

Олег Иванов подписал контракт с «Рубином» на один год

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«Рубин» подписал контракт с 35-летним полузащитником Олегом Ивановым. Соглашение рассчитано на сезон с возможностью продления еще на один год, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Последним клубов футболиста была ФК «Уфа», которая также как и «Рубин» вылетела из РПЛ по итогам сезона. Иванов в прошлом сезоне забил два гола и отдал две голевые передачи в 25-ти матчах за «Уфу».

Иванов родился 4 августа 1986 года в Москве. Помимо башкирского клуба, он выступал за дубль московского «Спартака», «Химки» (Московская обл.), «Кубань» (Краснодар), «Крылья Советов» (Самара), «Ростов», «Ахмат» (Грозный).

#Рубин #футбол #ФНЛ #ФК Уфа
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