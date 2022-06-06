Экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов возглавил хабаровский СКА

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Отмечается, что соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на два года.

Напомним, тренерский путь Шаронов начал в академии «Рубина», после чего возглавлял молодёжную и главную команды казанского клуба. Кроме того, наставник работал в тренерском штабе кипрского «Пафоса», который он покинул в июле прошлого года.

В качестве футболиста Шаронов провел за «Рубин» двенадцать сезонов и 296 матчей. По количеству матчей 45-летний специалист занимает третье место за всю историю казанского клуба, уступая лишь Сергею Рыжикову и Гекденизу Караденизу.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью, в котором тренер поделился своим видением и философией футбола, а также оценил эффективность работы академии казанского «Рубина».