Иудейская община о встрече Путина и Минниханова: Мы живем в согласии с другими религиями

Слова Раиса Татарстана о равной поддержке всех религий в республике на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле прокомментировал председатель Казанской иудейской религиозной общины Шалва Тетруашвили.

«Я всегда говорил, говорю и буду говорить от имени всего иудейского сообщества: благодаря первому Президенту республики Минтимеру Шаймиеву и Раису Татарстана Рустаму Минниханову наша община находится в привилегированном положении», – заявил «Татар-информу» Тетруашвили.

Собеседник агентства также отметил, что руководитель республики регулярно бывает на мероприятиях общины.

«Даже нет смысла обсуждать разногласия. Мы живем в согласии с другими религиями», – заключил председатель иудейской общины.