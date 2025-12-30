Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

По уже сложившейся традиции под занавес года наше информагентство подводит итоги своей работы. О том, как мы встретили свое 35-летие в ранге самого цитируемого издания Татарстана и какие новости и статьи были востребованы нашими читателями больше других, – в обзорном материале «Татар-информа».





Фото: © «Татар-информ»

Нам – 35

В уходящем году «Татар-информ» отметил свое 35-летие. С одной стороны, не совсем круглая дата, а с другой – это очень солидный возраст для электронных СМИ, век которых не всегда бывает долог (у печатных – другая история и специфика). А «ТИ» все 35 лет своей истории традиционно активен и всегда находится, как говорили во времена его создания, на острие событий. Об этих традициях мы в дни нашего почти-юбилея поговорили с первым главным редактором издания Умаром Богдаловым и со сменившей его Риммой Ратниковой. Оба высококлассные журналисты, свидетели той переломной эпохи, они интересно рассуждают и о журналистике нашего времени.

С датой «Татар-информ» поздравил Первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, который и подписал в июне 1990 года постановление бюро Татарского обкома КПСС «об организации хозрасчетного ИА «Татар-информ» – между прочим, первого самостоятельного регионального информагентства в России.

Так мы стали ежедневным летописцем истории нового Татарстана.

Самое цитируемое издание Татарстана

Отсюда вполне закономерно, что за последние четыре года «Татар-информ» трижды возглавлял годовой рейтинг цитируемости республиканских СМИ по данным «Медиалогии».

С отрывом мы возглавляли этот рейтинг и по итогам каждого из трех первых кварталов 2025 года (итоги четвертого квартала еще не подведены).

Кроме того, информагентство стабильно входит в топ-3 самых читаемых изданий Татарстана по версии LiveInternet. За последний год только на нашем сайте tatar-inform.ru побывали 13,3 млн посетителей, зафиксировано 48,2 млн просмотров. А на всех ресурсах информагентства в совокупности – около 17 млн уникальных посетителей с более 75 млн просмотров.

Количество наших подписчиков в соцсетях на русскоязычных каналах достигло 783 тысяч, на татароязычных – 725 тысяч (в сумме – более 1,5 млн).

Новости – главный хлеб информагентства, но во времена конвергенции форматов «Татар-информ», помимо традиционных новостных сайтов на двух государственных языках РТ, развивает несколько проектов с нишевым контентом: «Миллиард.Татар», видеоподкасты «Акценты недели», «Вброс по фактам», «Спорт без прикрас» (последний – совместно с телеканалом «Татарстан 24»), «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом», каналы в соцсетях. Одними из первых СМИ в Татарстане мы запустили свои каналы в национальном мессенджере MAX: «Татар-информ. Главное» и «Происшествия Татарстан».

Во времена конвергенции форматов «Татар-информ», помимо традиционных новостных сайтов, развивает соцсети и спецпроекты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В уходящем году «Татар-информ» создал видеоотдел для оперативного визуального освещения событий. Видеоролики размещаются как на сайте, так и в соцсетях и каналах «Татар-информа» в видеохостингах. Один из наших видеокорреспондентов – Рамиля Мухаметшина уже стала победителем в номинации «Лучший видеоролик о деятельности добровольческого сообщества РТ» в республиканском конкурсе СМИ «Добро в эфире».

Наконец, в ноябре стартовал еще один наш видеопроект – «Традиции на тарелке», в котором процесс приготовления блюд разных национальностей показан с той самой изюминкой. Открыла его бакинская пахлава.

Топ-5 статей и новостей

Более всего наших читателей в этом году интересовали материалы «с пользой». На первом месте по читаемости – полноценный гид по Рамадану «Ураза-2025: когда начнется и закончится Рамадан и что запрещается мусульманину в пост» (354 372 просмотра). Стоит отметить, что верующие обеих основных конфессий России уже привыкли искать интересующую их информацию в «Татар-информе» – благодаря в том числе тем же видеоподкастам «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом», где она подается в интересном и доступном виде. В уходящем году тепло об этом проекте отозвался муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

На втором месте – переводной материал «Интертата» на животрепещущую для автолюбителей тему «Бояться не надо или «веселье» через 3-4 года: что говорят водители о китайских авто» (83 285).

В мае прошлого года «Татар-информ» объявил старт народного голосования Республиканского конкурса «Лучший общественный (координационный) совет предпринимателей в муниципальных образованиях РТ» по итогам 2024 года. Материал об этом под заголовком «Выбираем вместе: чей совет предпринимателей станет лучшим в Татарстане?» набрал 80 143 просмотра.

Замыкают пятерку тексты на криминальную тему – «Ребенок пережил сильный стресс»: плюнувший в Вечный огонь подросток выслушал приговор» (79 515) и «Переодевались в немцев и жгли деревни»: в Казани юношу судят за реабилитацию нацизма» (75 478).

Отметим, что годом ранее самым читаемым стал материал под заголовком «Поджигатели релейных шкафов в суде: «Неважно, что делать, главное – сколько нам заплатят» (277 365 просмотров).

Самыми читаемыми новостями в этом году стали:

Умер ведущий телепрограмм «Царь горы», «До 16 и старше» Алексей Веселкин (136 109 просмотров)

Один из участников парада Победы в Казани потерял ботинок, но продолжил идти (97 134)

Зрители на «Новой волне» восторженно встретили Валерия Леонтьева (видео) (89 500)

Администрация Раиса РТ: Республика подверглась массированной атаке вражеских БПЛА (81 917)

Кировский суд Казани вынес приговор виновнице смертельного ДТП с тюбингом (54 748)

Образ стал настолько узнаваемым, что Президент России, окинув зал взглядом, сам предложил: «Давайте Казань!» и поприветствовал журналиста татарским «Исәнмесез» Фото: kremlin.ru

Хет-трик «фартовой тюбетейки»

Третий год подряд на «Прямой линии» Владимира Путина, совмещенной с его итоговой пресс-конференцией, прозвучал вопрос от «Татар-информа». И снова его задал заместитель главного редактора Артур Халилуллов, пришедший в студию в тюбетейке, которую еще год назад назвали фартовой. Образ стал настолько узнаваемым, что Президент России, окинув зал взглядом, сам предложил: «Давайте Казань!» и поприветствовал журналиста татарским «Исәнмесез».

А спросил наш журналист о том, какими должны быть акценты во взаимоотношениях России с исламским миром и можно ли сказать, что межнациональная и межконфессиональная модель Татарстана образец для всего мира, в том числе и для исламских стран. Главное для нас из достаточно объемного ответа российского лидера: «Пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. Многие мои коллеги из стран с преимущественно исламским населением обращают на это внимание и смотрят на положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, который нам демонстрирует Татарстан».

Вспомнил Путин о статусе наблюдателя, которым обладает Россия в ОИС, и напомнил, что инициатором этого был он сам, о Болгарской исламской академии, о KazanForum, который обещал поддерживать и впредь. Все в очередной раз убедились, что Президент хорошо знает реалии нашей республики. Эта часть «Прямой линии» снова разошлась на цитаты в Татарстане, как и в предыдущие годы, когда «Татар-информ» задавал вопросы Путину.

Рустам Минниханов объявил 2025-й Годом защитника Отечества в Татарстане в своем Послании Государственному Совету РТ Фото: rais.tatarstan.ru

Год защитника Отечества, выборы Раиса Татарстана, освещение международных форумов

Уходящий год прошел под знаком особого внимания к ветеранам Великой Отечественной войны, более поздних вооруженных конфликтов и участникам СВО – всех доблестных воинов нашей страны объединил Год защитника Отечества, объявленный указом Президента России в январе. Напомним, что Рустам Минниханов также объявил 2025-й Годом защитника Отечества в Татарстане в своем Послании Государственному Совету РТ.

«Татар-информ» на протяжении всего года много писал о разных сторонах жизни ветеранов специальной военной операции и членов их семей и о тех, кто вынес на своих плечах тяжесть Победы в войне с нацистской Германией и ее союзниками. Эти материалы можно найти по тегам #Год защитника Отечества и #80-летие Победы.

Главным внутриполитическим событием для Татарстана стали выборы Раиса республики, которые прошли 14 сентября 2025 года. Хотя интрига на них отсутствовала – было очевидно, что татарстанский избиратель полностью доверяет действующему Раису РТ, – важно было обеспечить хорошую явку в день голосования, чтобы избираемая власть получила максимальную легитимность.

«Татар-информ», совместно с Центризбиркомом РТ и экспертным сообществом, активно работал над освещением и предвыборного процесса, и самого дня голосования по всей республике (см. по тегу #Выборы-2025). В том, что на избирательные участки пришли более трех четвертей списочного состава избирателей (75,8 процента), есть, хочется верить, и наша заслуга.

Наши корреспонденты дневали, а порой и ночевали на крупных международных форумах, которые Татарстан традиционно проводит в своей столице Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наши корреспонденты дневали, а порой и ночевали на крупных международных форумах, которые Татарстан традиционно проводит в своей столице. Авторитет и узнаваемость и экономического KazanForum, и российско-китайского форума «РОСТКи» неуклонно растут. Так, в первом из них в этом году приняли участие 8,4 тысячи человек (рост на 25% по сравнению с 2024 годом) из 96 стран мира. Среди них были премьер-министр Малайзии и национальный лидер туркменского народа, 6 иностранных вице-премьеров, 14 министров, от российских властей – 3 вице-премьера, 3 министра и 11 глав регионов. Конечно, такое событие нуждалось в подробном освещении, и бригада наших репортеров отработала его от и до.

Как и «РОСТКИ», которые проводились всего в третий раз, но уже успели стать «уникальной площадкой для усиления совместной работы с Китаем по различным направлениям» (оценка Рустама Минниханова), и бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», который прошел впервые.

На проекте «12 этаж» побывали 24 гостя

В проекте «Татар-информа» «12 этаж» в этом году, как и всегда, было много интересных собеседников. Среди них были и свежие назначенцы – так, в студию информагентства приходили министр здравоохранения РТ Альмир Абашев («Татар-информу» он дал свое первое интервью в этой должности) и главный дирижер театра имени Джалиля Андрей Аниханов. Отметим также интервью Олега Коробченко, Ирады Аюповой, Талии Минуллиной, Федора Конюхова, Елены Вяльбе, Валерия Тишкова.

Все гости проекта собраны по тегу #12 этаж.

В рубрике «Интервью с экспертом» вы также найдете немало интересных спикеров, с которыми наши журналисты общались в этом году: Камиль Исхаков, Игорь Матвиенко, Гарретт Джонстон, Раузил Хазиев, Лилия Галимова, Вадим Дулат-Алеев, Илдар Мингазов, Салават Щербаков, Зинэтула Билялетдинов, Рашид Рахимов и многие другие.

Александра Давыдова победила в конкурсе Российской гильдии риелторов «Профессиональное признание – 2025» в номинации «Лучший журналист рынка недвижимости России». Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Профессиональные победы журналистов редакции и «Позывной «Татарин»

Конечно, уходящий год ознаменовался и личными победами журналистов информагентства. Так, корреспондент русской редакции Александра Давыдова победила в конкурсе Российской гильдии риелторов «Профессиональное признание – 2025» в номинации «Лучший журналист рынка недвижимости России». Она же получила Гран-при в номинации «Честный взгляд» республиканского конкурса СМИ от Государственной жилищной инспекции РТ. Гран-при того же конкурса в номинации «Профессионал сферы ЖКХ» завоевала первый заместитель главного редактора русской редакции «Татар-информа» Светлана Белова. Она же в апреле была награждена медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела».

Дмитрий Шатров стал одним из победителей в номинации «Лучший аналитический материал в СМИ Татарстана по антитеррористической тематике», а также Специального журналистского конкурса среди республиканских СМИ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции «Коррупция: взгляд журналиста». Елена Фенина получила спецприз конкурса «Православие и СМИ». И Дмитрий, и Елена взяли первые места в разных номинациях республиканского конкурса от Госавтоинспекции, а Кирилл Гумиров получил там же поощрительный приз в номинации «Доверие и безопасность». Кроме того, в целом наш отдел новостей криминала был отмечен на конкурсе «за преданность теме».

Айнур Замалтдинов стал обладателем Гран-при фестиваля новых медиа в номинации «Цифровой редактор» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Журналисты татарской редакции тоже удостоились массы профессиональных наград. Айнур Замалтдинов стал обладателем Гран-при фестиваля новых медиа в номинации «Цифровой редактор»: «Нейро-редакция: автоматизация журналистики и творчества с ИИ». Ильяс Хазиев занял первое место в номинации «Информационный дизайн» на том же фестивале, Юлай Низаев – вторые места в республиканском конкурсе на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций РТ и в конкурсе на лучшее освещение мероприятий научно-технологического развития в Татарстане от Академии наук РТ.

В мае в казанском татарском ТЮЗе им. Г. Кариева прошла премьера спектакля «Позывной «Татарин» по пьесе журналиста «Татар-информа» Жамиля Салимгареева, рассказывающей о семье бойца специальной военной операции. Пьеса основана на реальных событиях (Жамиль – участник СВО, в феврале этого года он был награжден медалью Жукова). Наш молодой коллега успел отличиться и на журналистском поприще, завоевав первые места в конкурсе Академии наук РТ на лучшее освещение в СМИ в номинации «Ученые – участники Великой Отечественной войны» и в конкурсе Kazan Digital Week 2025 в номинации «Цифровые технологии в культуре».

«Татар-информ» был назван Агентством инвестиционного развития Татарстана «Лучшим интернет-СМИ 2025 года по освещению инвестиционной сферы в Республике Татарстан» Фото: © «Татар-информ»

Не подкачала и наша фотослужба. Фотокорреспондент «Татар-информа» Владимир Васильев стал победителем в номинации «Татары регионов России и зарубежья. Связь с исторической родиной, традициями и обычаями родного народа» фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа». Отметим, что в этом году на конкурс поступило более 400 работ из 13 регионов России.

Ну а «Татар-информ» в целом был назван Агентством инвестиционного развития Татарстана «Лучшим интернет-СМИ 2025 года по освещению инвестиционной сферы в Республике Татарстан».

«Миллиард.Татар»: пять лет роста

12 января 2026 года проекту «Татар-информа» под названием «Миллиард.Татар» исполнится пять лет. В январе 2021-го его перспективность была очевидна не всем, но за это время редакция «МТ» сумела реализовать самый оптимистичный сценарий. «Миллиард.Татар» стал не просто онлайн-медиа (на сайте вышло около 8 тыс. статей), но и сообществом единомышленников, объединенных через различные офлайн-проекты – выставки, лекторий, книжный клуб и т. д. Осуществление мечты команды – стать целой экосистемой, посвященной татарской культуре и истории, – становится ближе с каждым годом.

Например, в рамках проекта «Лекторий», запущенного два года назад, в разных локациях Казани несколько раз в неделю проходят лекции, посвященные истории татар и Татарстана. Количество таких встреч уже приближается к сотне. Помимо классических лекций появляются и новые продукты – встречи книголюбов с писателями, выставки, поездки по историческим городищам Татарстана, выездные просветительские лекции, променады с историками по Казани. Эти встречи снимаются на видео и размещаются на различных онлайн-площадках – от классических соцсетей до исторических подкастов.

Отдельным успешным проектом стал рейтинг «Татары года» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Отдельным успешным проектом стал рейтинг «Татары года». В этом году в Казанском Кремле прошла уже третья церемония награждения его победителей. В рамках рейтинга проводилось голосование по 23 номинациям, а число проголосовавших перевалило за 150 тысяч. Интересно, что второй год подряд эту церемонию посетила титулованная фигуристка Алина Загитова, что снова обеспечило мероприятию повышенную медийность.

Редакция «Татар-информа» поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом! Обещаем и впредь радовать вас проверенной информацией, интересной подачей и новыми форматами. Желаем всем нам здоровья, мира и, конечно, хороших новостей в 2026 году!