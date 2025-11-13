«Любой татарин мечтает попасть в этот рейтинг»: кто в финале премии «Татары года – 2025»

Редакция «Миллиард.Татар» подвела итоги народного голосования в номинациях рейтинга «Татары года – 2025». Теперь известны имена тех, кто поборется за звание «Татарин/татарка года». Рассказываем, кто будет номинирован на премию.





Об итогах народного голосования в третьем по счету конкурсе рассказал главный редактор, руководитель проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев

«Каждый год все больше людей участвует в этих рейтингах»

Об итогах народного голосования в третьем по счету конкурсе рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» главный редактор, руководитель проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев.

Редакция «Миллиард.Татар» появилась в январе 2021 года, и один из их первых материалов был посвящен татарам, которые более других «отметились» в 2020 году. Позднее появилась еще одна подборка, сложился рейтинг, победителя в котором выбирала редакция. В 2023 году было принято решение отдать право выбора победителя людям – на народное голосование.

«Мы видим, что каждый год все больше людей участвует в этих рейтингах. Увлекаются историей, традициями, музыкой, кухней. Наверное, любой татарин мечтает попасть в этот рейтинг», – считает генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Как проходит голосование? Сначала формируется список номинаций, в которых, по мнению редакции, татарская общественность выступает активнее всего. Далее выбираются эксперты, пул которых за пять работы проекта сильно расширился. Эксперты (50-70 человек, которые периодически ротируются) выбирают в своей номинации лучших – тех, кто внес самый большой вклад в указанной области. После обработки результатов «экспертного» этапа складывается шорт-лист, в каждой номинации остается по 10 имен/проектов/событий. Этот шорт-лист и выходит на голосование в социальных сетях.

За участников отдали 155 тыс. голосов

В этом году голосование проходило в 23 номинациях. За участников было отдано более 155 тыс. голосов.

Победителями, в частности, стали:

«Песня года (эстрада)» — победил Раиль Арсланов («Син язмышым буләге»);

(«Син язмышым буләге»); «Прорывной музыкальный проект» — Первый Фестиваль национальной музыки имени Султана Габяши;

«Культурное событие года» — фильм Александра Далматова «Кырык дүртнең май аенда»;

«Кырык дүртнең май аенда»; «Спектакль года» — «Без – кырык беренче ел балалары», Набережночелнинский татарский драматический театр им. А. Гилязова;

«Медиапроект о татарах» — подкаст Zatatar;

«Языковой проект года» — Дни татарской молодежи, масштабный форум МЦ «Идель»;

«IT-проект года» — агрегатор An object – Татар IT-проектлар;

«Событие года» — борьба за «туган тел» в школах;

«Неудача года» — сокращение часов уроков родного языка;

«Татарский маркетинг» — МТС: рекламный буклет с татарским котиком;

«Татарский ресторан» — «Кыстыбый»;

«Музей года» — Литературный музей им. Г. Тукая – мемориальный музей в Казани, филиал Национального музея РТ;

«Лучший популяризатор татарской культуры» — конкурс «Тархан».

10 номинантов на звание «Татарин/татарка года»

Победители в других 10 номинациях вошли в финальный список и будут претендовать на звание «Татарин/татарка года».

Далее также будет организовано народное голосование. Принять в нем участие можно в социальных сетях – в телеграм-канале и на странице «ВКонтакте» проекта «Миллиард.Татар». Конкурс продлится неделю.

В финальном этапе участвуют:

1. «Спортсмен года» — Ринат Фахретдинов, боец смешанных единоборств;

2. «Лучший татарстанский дизайнер 2025 года» — Султан Салиев (бренд Sultan Saliev);

3. «Лучший татарстанский ремесленник» — Резеда Аглиуллина, автор бренда ювелирных украшений Tatar ornament;

4. «Герой татарской уммы» — Мунир хазрат Юсупов, имам-хатыйб мечети в селе Маскара Кукморского района;

5. «Дусларыбыз» — Андрей Алексеев, основатель татарского сообщества «Рәхәт» в Сочи;

6. «Татарин за пределами РТ» — Наиль Юсупов, председатель ТКЦ «Туган тел» в Сызрани;

7. «Татарка года» — Рамиля Сахабутдинова, исполнительный директор и главный редактор телеканала «ШАЯН ТВ»;

8. «Учитель татарского языка / предметник на татарском» — Хайрова Рахима Илдусовна, учитель татарского языка и литературы в МБОУ Школа «Яктылык» (Самара);

9. «Самый активный молодой татарин/татарка» — Виталий Бадретдинов, руководитель Национально-культурной автономии татар Челябинска и Союза татарской молодежи;

10. «Татарин/татарка Закамья» — Фирдуся Аюпова, директор лицея-интерната № 84 им. Г. Акыша в Набережных Челнах.

Награждение пройдет 3 декабря

Помимо основных номинаций есть дополнительные: спецприз редакции «Миллиард.Татар» и «Татары года. Выбор редакции».

Церемония награждения пройдет традиционно в Присутственных местах Казанского Кремля 3 декабря. Тогда назовут имена обладателей главного приза – звания «Татарин/татарка года – 2025» и символа премии – пайцзы (драгоценная бирка, которой ханы отмечали своих фаворитов).

Напомним, что в прошлом году статус «Татарин года» получил имам мечети «Шамиль» Махмут Шарафутдинов, эксперты выбрали певицу Саиду Мухаметзянову и главного режиссера Театра Камала Фарида Бикчантаева, а редакция отметила специальным дипломом спортсменку Алину Загитову.

«Зачем нужен этот конкурс? Мы таким образом хотим сказать ‘’рәхмәт, спасибо’’», – сказал Минвалеев.