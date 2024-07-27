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Итальянский журналист попросил убежища в РФ после церемонии открытия Олимпиады
Итальянский журналист Анжело Джулиано попросил убежища в России после открытия Олимпийских игр в Париже. Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Джулиано возмутила церемония открытия Игр, во время которой была показана пародия на Тайную вечерю с участием трансвеститов. Кроме того, во время события произошла череда ляпов. К примеру, флаг Международного олимпийского комитета был поднят в перевернутом виде, а сборную Южной Кореи назвали представителями КНДР.
«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу. Макрон унижает Францию», — заявил журналист и проиллюстрировал пост фотографией с шоу по Тайной вечере.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже будут продолжаться до 11 августа. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие 15 российских спортсменов.
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