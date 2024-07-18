МОК назвал 15 россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже

Международной олимпийский комитет обнародовал список россиян, которые получили разрешение выступить на Олимпийских играх в Париже. В него включены 15 фамилий, следует из информации оргкомитета «Париж-2024».

Так, в него вошли пловец Евгений Сомов, Анжела Бладцева, которая выступает в прыжках на батуте, велогонщики Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Большинство спортсменов, указанных в списке, теннисисты. Это Роман Сафиуллин, Даниил Медведев, Павел Котов, Елена Веснина, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Еще трое — каноисты: Олеся Ромасенко, Захар Петров и Алексей Коровашков.

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа этого года.