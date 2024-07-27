Главные интриги Олимпиады: кто из звезд спорта приедет в Париж и за кого болеть из России

В 2024 году в столицу Франции на летние Игры отправятся 15 спортсменов с российским паспортом

Коллаж

15 россиян отправляются во Францию в нейтральном статусе

Еще год назад, наверное, нельзя было даже представить, что российские спортсмены будут допущены на Олимпиаду в Париже. Однако реальность такова, что в столицу Франции отправляются 15 спортсменов с российским паспортом. Правда, участвовать в соревнованиях они будут в нейтральном статусе.

Что подразумевает под собой нейтральный статус? Россияне будут выступать под аббревиатурой AIN (Athlete Individual Neutral). Нашим атлетам МОК выделит специальную форму, которую они будут носить вплоть до окончания Игр. Аббревиатура AIN также будет нанесена на нейтральный флаг. А на случай победы российских спортсменов написана специальная музыка, которая будет звучать на стадионе вместо гимна.

За медали в Париже точно поборется 28-летний Даниил Медведев. На недавно прошедшем Уимблдоне он вошел в четверку сильнейших Фото: Amaury Laporte, commons.wikimedia.org по лицензии CC BY-SA 2.0

Теннисный состав россиян внушает оптимизм

Из 15 атлетов из России выделяются в первую очередь наши теннисисты. За медали в Париже точно поборется 28-летний Даниил Медведев. На недавно прошедшем Уимблдоне он вошел в четверку сильнейших, уступив в полуфинале в четырех сетах будущему победителю турнира – испанцу Карлосу Алькарасу. На данный момент Медведев является пятой ракеткой мира.

Из теннисистов-мужчин компанию первой ракетке России составят Павел Котов и Роман Сафиуллин. Первый неплохо пошумел на Ролан Гаррос – 2024, дойдя до третьего круга сетки плей-офф. Далее Котов вылетел, но от рук не абы кого, а первой ракетки мира – итальянца Янника Синнера.

Что касается Сафиуллина, то его шансы на успех в Париже крайне призрачны. Теннисист не входит даже в топ-200 мировых ракеток, да и покрытие французских кортов не сказать что комфортно для него. Роман неплохо чувствует себя на харде, а вот на грунте дела его печальны. Если на пути к медалям он пройдет хотя бы два круга, это уже будет достойный результат.

Любопытно, что именно Сафиуллин, а не Котов будет участвовать в парных соревнованиях на Играх вместе с Медведевым. Их тандем кажется очень занимательным, особенно на фоне того, что Роман за свою карьеру толком и не участвовал в парных состязаниях.

17-летняя Мирра Андреева ярко и быстро пробилась в элиту большого тенниса и уже сейчас входит в топ-30 лучших ракеток мира Фото: Hameltion, commons.wikimedia.org по лицензии CC BY-SA 4.0

Женский теннисный бомонд будет представлен на Олимпиаде Миррой Андреевой, Екатериной Александровой, Дианой Шнайдер и Еленой Весниной.

17-летняя Андреева ярко и быстро пробилась в элиту большого тенниса и уже сейчас входит в топ-30 лучших ракеток мира. На Ролан Гаррос – 2024 теннисистка добралась до полуфинала, выбив в четвертьфинале вторую ракетку мира – Арину Соболенко.

Александрова и Шнайдер – менее медийные имена среди представительниц женского российского тенниса, но и они запросто могут преподнести сенсацию на Играх в Париже.

Представлять 37-летнюю легендарную спортсменку Елену Веснину не имеет особого смысла. Для нее эти Олимпийские игры станут уже пятыми в карьере. Елена выиграла почти все в мировом теннисе, даже становилась олимпийской чемпионкой в 2016 году на соревнованиях в Рио.

Опытная теннисистка до последнего сомневалась, ехать ли в Париж, и лишь в последний момент дала добро на участие. Карьера Весниной близится к завершению, и будет символично, если в столице Франции она вновь завоюет олимпийские медали.

Самая успешная каноистка России последних десяти лет Олеся Ромасенко решила заявиться на Олимпиаду в последний момент Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За кого еще поболеть

Плеяда российских спортсменов, поехавшая во Францию, немногочисленна, однако и не катастрофически мала. Помимо теннисистов есть как минимум еще несколько атлетов, на которых стоит обратить свое внимание.

25-летний пловец Евгений Сомов не так давно побил рекорд России на стометровке брассом. А в мире быстрее него эту дистанцию плыли лишь три человека. Спортсмен на протяжении долгого времени живет и тренируется в США и оценивается экспертами как одна из главных темных лошадок соревнований во Франции. Так что шансы на медали у Сомова высоки.

Занимательно будет посмотреть на выступления российских представительниц велоспорта. Алена Иванченко и Тамара Дронова являются одними из сильнейших на уровне страны. Но что они смогут показать на Играх в Париже? То же можно сказать и о Глебе Сырице, который заявлен в нейтральном статусе на велоспорт у мужчин.

Самая успешная каноистка России последних десяти лет Олеся Ромасенко, как и Елена Веснина, решила заявиться на Олимпиаду в последний момент. Поездка в Париж состоялась благодаря удаче. Из-за дисквалификации в летних Играх не смогла принять участие польская каноистка Дорота Боровска. Ее-то место и заняла Ромасенко. Остается понять, в достойной ли форме из-за такого нежданного эксцесса подошла Олеся к состязаниям.

Имена в национальной баскетбольной команде США поражают грандиозностью – например, первый миллиардер в истории Олимпийских игр Леброн Джеймс Фото: commons.wikimedia.org по лицензии CC BY-SA 2.0

Выдающийся состав сборной США по баскетболу и звезды футбола в Париже

Если абстрагироваться от поддержки исключительно российских атлетов, которых все-таки немного, можно выделить парочку главных интриг летних Игр во Франции.

Первая – как проявит себя на Олимпиаде мужская сборная США по баскетболу. Со времен лондонской Олимпиады 2012 года у американцев не было такого сильного состава. Имена в национальной баскетбольной команде США поражают своим спортивным величием и грандиозностью: Леброн Джеймс (к слову, первый миллиардер в истории Олимпийских игр), Стефан Карри, Кевин Дюрант, Джейсон Тейтум, Энтони Дэвис, Девин Букер и еще ряд прославленных игроков НБА.

Эта сборная – настоящая дрим-тим на Играх в Париже, и невозможно представить, чтобы какая-то команда могла отобрать у нее золотые медали.

Из-за недавних футбольных событий – чемпионата Европы и Копа Америка – во Францию приедет не так много именитых звезд спорта номер один. Тем не менее с десяток крутых спортсменов наберется.

Речь идет в данном случае о гвинейском экс-полузащитнике «Ливерпуля» Наби Кейта, нападающем «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиане Альваресе, защитнике французского «ПСЖ» и национальной команды Марокко Ашрафе Хакими, нападающем сборной Франции Александре Ляказетте и испанском защитнике «Барселоны» Пау Кубарси.

Кстати, и среди главных тренеров на Олимпиаде будет несколько видных лиц – в первую очередь это Хавьер Маскерано (сборная Аргентины) и Тьерри Анри (сборная Франции).