В Италии раскритиковали НАТО за нежелание разговаривать с Россией и стремление к войне

Пока Запад не желает вести диалог с Россией, отвергая все предложения о переговорах, достижение мира невозможно, страны НАТО настроены на войну. Такое мнение высказал итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини.

«Россия стремится к диалогу с Белым домом уже более 20 лет. Это чистая ложь, что мы хотим мира, мы яростно настроены на войну», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что в последние недели Россия дважды предлагала пойти на диалог. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассмотреть предложение о встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20, если такое поступит. Однако, Президент США заявил, что не хочет говорить с главой российского государства об Украине. Путин, напомним, на прошлой неделе также заявил, что возможность переговоров зависит от Байдена, добавив, однако, что сейчас не видит в них необходимости.