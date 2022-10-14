Путин о переговорах с Байденом на полях саммита G20: Я не вижу необходимости

На сегодня для переговоров с американским Президентом Джо Байденом нет никаких оснований. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил, комментируя возможности встречи лидеров двух стран на полях саммита «Большой двадцатки».

«Надо его спросить, готов ли он проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости по большому счету, пока платформы для каких-то переговоров нет. Окончательно не решен вопрос моей поездки туда», – сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Путин пояснил, что на сегодняшний день прямых переговоров с кем бы то ни было из участников G20 не планируется. С некоторыми лидерами стран из «Большой двадцатки» Москва находится в постоянном контакте, добавил Президент РФ.