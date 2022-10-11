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Ру Тат
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Политика
11 октября 2022  15:27

Лавров о возможной встрече Путина и Байдена: Если поступит предложение, мы его рассмотрим

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Если поступит предложение о встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на полях саммита G20, российская сторона готова рассмотреть такую возможность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся. И если поступит предложение, то тогда мы и будем его рассматривать», — ответил на соответствующий вопрос глава внешнеполитического ведомства. 

Комментируя заявления Байдена о том, что возможность подобной встречи не исключается, Лавров отметил, что на сегодня рано говорить о готовности американской стороны. 

«Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики», — резюмировал министр.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

#Владимир Путин #Джо Байден #Сергей Лавров
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