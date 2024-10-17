IT-эксперт Муртазин усомнился в наличии альтернативы YouTube в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России нет компании, которая способна создать достойный аналог YouTube, а нынешние сервисы не способны конкурировать с зарубежным видеохостингом. Такое мнение «Татар-информу» выразил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Монетизация как у RuTube, так и у VK достаточно непонятная для любого, кто работал на YouTube. И она не дает денег, за исключением небольшого количества людей. Я не думаю, что в долгосрочной перспективе, если сохранится такая монетизация, гранты или иные акции дадут какой-то эффект для компании. Да, гранты есть, но деньги закончатся, и на этом все закончится», – сказал Муртазин.

По его словам, чтобы монетизация у отечественных сервисов работала, как у YouTube, «нужно создать новый YouTube».

«На данный момент в России нет компании, которая способна это сделать», – заключил эксперт.

Ранее татарстанский видеоблогер, автор YouTube-канала «Хижина музыканта» (более 3 млн подписчиков) Раиль Арсланов рассказал, почему не хочет уходить из YouTube, даже несмотря на падение посещаемости видеохостинга.