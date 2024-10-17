Блогер Раиль Арсланов объяснил, почему не уйдет из YouTube

Раиль Арсланов

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Татарстанский блогер, автор YouTube-канала «Хижина музыканта» (более 3 млн подписчиков) Раиль Арсланов рассказал, почему не готов уйти из YouTube на фоне падения посещаемости видеохостинга.

«Я за диверсификацию и мультиплатформенность. Веду сразу несколько соцсетей. Где-то дублирую контент, где-то снимаю эксклюзивно. Ибо никогда не знаешь, где твой контент может выстрелить. И рисков меньше, если заблокируют какую-то одну площадку. Но с YouTube уходить не собираюсь», – сказал Арсланов «Татар-информу».

По его словам, российские площадки, такие как VK или RuTube, пытаются переманивать крупных блогеров, но нередко упускают из виду общую атмосферу на платформе.

«Нужно делать так, чтобы был интерес у нишевых, самостоятельных блогеров снимать контент для платформы, а для этого вводить простые условия вознаграждения и систему рекомендаций для продвижения видео по интересам», – добавил он.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил, что в России необходимо развивать собственные аналоги YouTube.