В ФИАН рассказали о крупнейшей за последние несколько лет магнитной буре на Земле

Сегодня на Земле внезапно началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитных бурь. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН), передает РИА Новости.

«На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности <…> почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале», — рассказали исследователи.

Скорость солнечного ветра сейчас резко увеличилась с 400 м/с до более чем 800 м/с, а плотность межпланетной плазмы выросла почти в 100 раз. Причиной этого стала произошедшая два дня назад солнечная вспышка уровня М1.7. Вспышки класса М уступают по силе только вспышкам класса X, но эта оказалась недооценена, пояснили физики.

За последние четыре года на Земле были зарегистрированы лишь четыре магнитные бури аналогичного уровня. Они случились 12 мая этого года, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018-го и 28 сентября 2017-го. По словам ученых, нестабильность магнитного поля сохранится еще не менее двух — трех суток, хотя вряд ли возмущения вновь достигнут такой силы.

При этом из-за мощной солнечной вспышки на Земле регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Если геомагнитная активность не спадет, их зона достигнет территории России между 20.00 и 23.00 по Москве. Впрочем, скорее всего, она будет располагаться над регионами, расположенными выше 65 градусов северной широты.