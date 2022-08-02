Истребители Китая вошли в зону ПВО Тайваня – в ответ остров развернул ракетные комплексы

21 самолет Народно-освободительной армии Китая вошел в опознавательную зону ПВО на юго-западе Тайваня. В операции принимают участие восемь истребителей J-11, десять многоцелевых истребителей J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Тайваня.

Для наблюдения за ситуацией Тайвань направил воздушный патруль и развернул зенитно-ракетные комплексы, уточняет ведомство.

Истребители вошли в воздушное пространство Тайваня после необъявленного заранее визита на остров делегации США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. В Китае этот шаг осудили и привели армию в боевую готовность. Минобороны КНР анонсировало серию военных операций около Тайваня, которые начнутся уже сегодня вечером. В России визит Пелоси на Тайвань назвали агрессивной провокацией США против Китая.