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Ру Тат
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Политика
2 августа 2022  20:28

МИД РФ назвал визит Пелоси на Тайвань агрессивной провокацией США против Китая

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Визит спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это явная провокация в духе агрессивной линии США, направленная на всестороннее сдерживание КНР, заявил российский МИД.

«Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе», – говорится в заявлении дипведомства.

МИД подчеркнул, что российская позиция остается неизменной и исходит из того, что существует только один Китай, а правительство КНР – это единственное законное правительство страны, неотъемлемой частью которой является Тайвань.

«Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии», – добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня состоялся необъявленный заранее визит Пелоси на Тайвань. В Китае этот шаг осудили и привели армию в боевую готовность. Минобороны КНР анонсировало серию военных операций около Тайваня, которые начнутся уже сегодня вечером.

#мид рф #Китай #тайвань
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