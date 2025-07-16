«История завода неразрывна с ВМФ»: как Патрушев вручал орден зеленодольским корабелам

Зеленодольский судостроительный завод имени Горького в год своего 130-летия стал третьим предприятием Татарстана, удостоенным почетного ордена «За доблестный труд». Какую роль сыграл завод в формировании современного облика флота России – в материале «Татар-информа».





Николай Патрушев вручил коллективу Зеленодольского судостроительного завода имени Горького орден «За доблестный труд»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Коллектив предприятия вписал немало славных страниц в летопись отечественного судостроения»

Высокую награду – орден «За доблестный труд» – сегодня коллективу Зеленодольского судостроительного завода имени Горького вручил председатель Морской коллегии России, помощник Президента страны Николай Патрушев в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Указ о присвоении звания в июне подписал Президент России Владимир Путин. В нем отмечается, что коллектив завода награждается «за большой вклад в развитие отечественного судостроения и достигнутые трудовые успехи».

Церемония проходила на центральной площади судостроительного завода, возле легендарного бронекатера «Калюжный» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемония проходила на центральной площади судостроительного завода, возле легендарного бронекатера «Калюжный»

Торжественная часть началась с выноса флагов России, Татарстана и Военно-морского флота страны. Когда же флаги заняли свое место, зазвучали гимны России и Татарстана, а все гости мероприятия вместе с работниками и ветеранами предприятия поднялись со своих мест.

Торжественная часть началась с выноса флагов России, Татарстана и Военно-морского флота страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После последних аккордов все участники заняли свои места и к микрофону вышел Николай Патрушев, чтобы поздравить коллектив завода и вручить почетную награду.

«Зеленодольский судостроительный завод имени Горького является одним из ведущих и стратегически важных судостроительных предприятий страны. За свою историю коллектив предприятия вписал немало славных страниц в летопись отечественного судостроения, построив свыше 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений», – заявил Патрушев.

Он добавил, что самоотверженным трудом коллектива завода воплощаются в жизнь идеи российских конструкторов, направленные на формирование современного облика Военно-морского флота и надежное обеспечение обороноспособности страны.

По его словам, построенные здесь военные корабли и суда успешно решают боевые задачи на всех флотах ВМФ России, в том числе связанные с применением высокоточного оружия по объектам в зоне СВО.

Николай Патрушев: «Построенные здесь военные корабли и суда успешно решают боевые задачи на всех флотах ВМФ России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Продукция завода составляет значительную часть корабельно-катерного состава подразделений береговой охраны и пограничных органов Федеральной службы безопасности», – добавил Патрушев.

Он подчеркнул, что со стапелей предприятия регулярно сходят транспортные, пассажирские, спасательные, научно-исследовательские и экскурсионные суда для морского и речного флотов, в том числе и суда с энергетическими установками на сжиженном газе.

«Этим завод вносит вклад в укрепление экономического суверенитета страны, совершенствование транспортной доступности и развитие территорий России», – сказал помощник Президента РФ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что на всех этапах своего развития предприятие всегда справлялось с поставленными задачами, обеспечивая высокое качество продукции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большому кораблю – большое плаванье»

Рустам Минниханов, в свою очередь, сказал, что орден «За доблестный труд» является очень высокой наградой для коллектива завода.

«Не многие предприятия в республике имеют такую богатую историю, как Зеленодольский завод имени Горького, который в октябре отметит свое 130-летие», – заявил Раис РТ.

Он подчеркнул, что на всех этапах своего развития предприятие всегда справлялось с поставленными задачами, обеспечивая высокое качество продукции. В пример же он привел годы Великой Отечественной войны, когда завод строил и ремонтировал боевые корабли, а также послевоенные годы, когда было налажено производство уникальных военных кораблей и гражданских судов.

По его словам, завод всегда был центром передовой технической мысли, и его всегда отличал высокий уровень профессионализма работников.

«Сегодня завод включен в списки крупнейших стратегически важных для страны предприятий. Здесь ведутся модернизация и обновление производства, строится серия уникальных кораблей и судов, развивается машиностроение. В результате к юбилею завод подходит с внушительными достижениями и большими объемами производств. Большому кораблю – большое плаванье», – заключил Минниханов.

Александр Моисеев: «Корабли, построенные умелыми, трудолюбивыми руками зеленодольских корабелов, достойно несут службу в акватории почти всех морей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году флот России пополнят три корабля из Зеленодольска

Еще одним гостем церемонии награждения стал главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев. Он акцентировал внимание на военной составляющей производства.

«Вся история завода неразрывно связана с Военно-морским флотом. Более 1,5 тыс. построенных кораблей служили, служат и будут служить России. Корабли, построенные умелыми, трудолюбивыми руками зеленодольских корабелов, достойно несут службу в акватории почти всех морей», – сказал Моисеев.

Он также подчеркнул, что в этом году после государственных испытаний в состав флота России примут сразу три корабля – один патрульный и два ракетных.

«Уверен, что они достойно продолжат традиции предшественников, подтверждая высокие боевые характеристики, надежность и безотказность», – заявил Моисеев и поздравил заводчан с наградой.

Александр Филиппов поблагодарил администрацию Президента России и Правительство Татарстана за высокую оценку труда предприятия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор судостроительного завода Александр Филиппов, получив награду, поблагодарил Администрацию Президента России и Правительство Татарстана за высокую оценку труда предприятия.

«Орден «За доблестный труд» – признание заслуг всего коллектива предприятия: ветеранов, которые создали крепкие традиции ответственной работы, и нынешнего поколения заводчан, которые ежедневным трудом вносят существенный вклад в укрепление современного российского флота», – сказал он.

«Орден «За доблестный труд» – признание заслуг всего коллектива предприятия: ветеранов, которые создали крепкие традиции ответственной работы, и нынешнего поколения заводчан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завод выпустил 139 кораблей в годы Великой Отечественной войны

Отметим, что это далеко не первое признание трудовых подвигов работников завода. В 2022 году Рустам Минниханов присвоил ему звание «Предприятие трудовой доблести. 1941−1945».

В январе этого года Президент России Владимир Путин удостоил Зеленодольск звания «Город трудовой доблести». И значительный вклад в получение этого звания внес как раз судостроительный завод.

В годы Великой Отечественной войны в Зеленодольске изготовили 117 бронекатеров, 13 противолодочных и 9 речных кораблей, которые сошли со стапелей судостроительного завода.

А в январе 2022 года Президент России Владимир Путин отметил коллектив завода благодарностью «За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу».

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru