«История — не церковное житие»: в Казани ученые обсудили судьбу Александра Невского

Фото: © Жамиль Салимгараев / «Татар-информ»

В одном из залов культурно-развлекательного комплекса «Корстон» в рамках международной конференции «История и культура народов Степной Евразии: традиции и взаимодействие» прошел круглый стол «Восточный выбор Руси», посвященный роли Александра Невского в установлении связей между Древней Русью и Золотой Ордой.

На круглом столе было высказано мнение, что тема «восточного выбора» Руси сегодня становится вновь актуальной. По словам доктора исторических наук Искандера Измайлова, сейчас происходит формирование новой идеологии. Наблюдается отход от представления России как щита Европы от Азии. Рожденная на стыке двух многонациональных и многоконфессиональных культур, Россия начинает восприниматься как часть Азии в Европе.

«В период становления Монгольской империи на Руси не было двух акторов - Руси и Орды. Был гораздо более сложный выбор. Русь была конгломератом владений разных князей, которые имели свои политические амбиции и программы. Монгольская империя тоже не была единым целым. Это сложное взаимодействие определяло политику и историю того времени. Вся сложность этих взаимодействий отражена в биографии Александра Ярославовича Невского», — объяснил Искандер Измайлов роль великого князя в политической истории XIII века.

Исследователь также заметил, что «история — не церковное житие». Александр Невский, заручившись поддержкой Золотой Орды, смог устранить конкурентов на пути к власти, в том числе и своего брата Андрея Ярославовича (историки придерживаются различных мнений о причастности Александра Невского к походу монгольского военачальника Неврюя, в результате которого он стал великим князем — прим. Т-и). Он не хотел превращать свою страну в арену бесконечных и бессмысленных войн — единство страны было необходимо укреплять, добавил Измайлов.

Во время конференции также обсуждалась роль Русской православной церкви и рассматривались факторы, повлиявшие на канонизацию Александра Невского (канонизация состоялась в 1547 году, хотя «Повесть о житии Александра Невского» была написана еще в XIII веке — прим. Т-и).

Доктор исторических наук Роман Соколов и кандидат исторических наук Тэймур Галимов подробно рассказали об отношениях Руси с Римской курией, Византией и Монгольской империей. Далеким следствием этих взаимодействий является существование современной России, в основе которой лежат культуры Руси, Золотой Орды, Казанского ханства и других государств, существовавших на этой территории.

«В этом году мы празднуем 300-летие переноса мощей князя. Петр I создал еще один духовный форпост — Александро-Невскую Лавру. Современный философ (хотя с этим можно соглашаться или нет) в своей работе об Александре Невском утверждает, что идея основания Петербурга и переноса мощей — это утверждение (ни больше, ни меньше) Четвертого Рима», — заявил в своем выступлении доктор философских наук Олег Агапов.

По мнению философа, Александр Невский заложил основу стратегии «игры на двух досках». Византия «одухотворила» Россию, а Орда «одарила мускулатурой, опытом контроля обширнейших пространств от моря до моря». Князь Александр предстает как основоположник разновекторной внешней и внутренней политики российской цивилизации, показавшим путь от исторической полифонии к симфонии.

В завершение основной части конференции руководитель образовательной организации «Языки без границ» Сергей Кречетов представил первый фильм-путешествие на русском жестовом языке «По следам Александра Невского». В озвучивании картины приняли участие слабослышащие люди, а съемки проходили в России, Италии, Ватикане и Монголии, а также на территории Суверенного Мальтийского ордена (владеет на правах экстерриториальности комплексом особняков в Риме — прим. Т-и). Документальный фильм уже активно показывают на многочисленных всероссийских и международных кинофестивалях.

Участников конференции поздравил директор Института российской истории РАН Юрий Петров. Также он анонсировал скорый выход второго тома «Истории России» из двадцати запланированных. Работа над сборником началась десять лет назад по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Автор материала — Жамиль Салимгараев.