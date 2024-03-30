«Это основа сегодняшней России»: чем займется центр изучения степной Евразии в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На конференцию приехали ученые из 28 регионов России и 10 государств

Первым на пленарной сессии конференции выступил Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. Он подчеркнул, что изучение истории и культуры степной Евразии всегда остается в сфере интересов республиканских ученых.

«Эта конференция станет первым научным мероприятием международного исследовательского Центра степной Евразии, созданного по итогам большого круглого стола, который состоялся в Казани в ноябре прошлого года. Это мероприятие станет хорошим поводом для объединения научного потенциала и плодотворных творческих коопераций. Здесь собрались представители научно-образовательных центров 28 регионов России и наших зарубежных партнеров», - отметил он.

По его словам, история современной России тесно связана с народами степной Евразии.

«Культура и традиции народностей степной Евразии являются основой сегодняшней цивилизованной России. Уже за несколько месяцев работы нашего Центра мы видим результат в исследованиях коллег. Они особенно актуальны в разрезе послания нашего Президента Владимира Путина в рамках новой стратегии научно-технологического развития. Там четко обозначены акценты на сохранение и изучение родных языков», - заявил Рифкат Минниханов.

Рифкат Минниханов: «Это мероприятие станет хорошим поводом для объединения научного потенциала» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодняшний разговор имеет практическую направленность»

Конференция не обошли вниманием и федеральные эксперты. Так, одним из спикеров пленарного заседания стал заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, который подчеркнул, что в Казани собрался большой представительский состав авторитетных ученых.

«Результатом таких встреч всегда становятся новые идеи, научные проекты и приращение знаний, ради чего и работают ученые. В целом, работа Центра изучения степной Евразии очень важна для разработки темы истории России как страны-цивилизации. Для осмысления этой темы нужно понять, как развивалось это пространство в целом и взаимодействие нашей страны с дружественными странами. Сегодняшний разговор имеет не только познавательную, но и практическую направленность», - заявил Могилевский.

Он также подчеркнул, что невозможно говорить о России как о стране-цивилизации без изучения истории и культуры степной Евразии.

Константин Могилевский: «Без изучения истории и культуры степной Евразии невозможно говорить о России как о стране-цивилизации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Разворот на Восток, который нам так нужен»

Первым с научным докладом, как раз на тему, обозначенную Могилевским, выступил директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин. Он рассказал об истории народов степной Евразии и принципах их государственности.

«Эта программа представляет собой разворот на Восток, который нам так нужен. Россия - это многонациональное государство. И степная Евразия была связующим центром огромного российского пространства. Задача нашего проекта - показать роль степной Евразии в формировании российской государственности», - пояснил он.

По его словам, наименее всего в этом вопросе сейчас изучена генетика. И каждая новая работа в этом направлении заставляет пересматривать уже устоявшиеся точки зрения. При этом многое уже изучено, потому что исследование истории степной Евразии началось еще с момента создания российской Академии наук в XVIII веке.

Николай Крадин: «Степная Евразия была связующим центром огромного российского пространства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это уникальный мир, подаривший нам практически все»

Корреспонденту «Татар-информа» удалось поговорить с одним из исследователей, приехавших для участия в конференции. Директор Института истории материальной культуры РАН Андрей Поляков рассказал, какие открытия подарила миру степная Евразия и почему эта история остается непонятой европейскими учеными.

«Степная Евразия подарила миру практически все. В частности, освоение лошади под седло, изучение вопросов, связанных с мобильным строительством. Юрта - это порождение великой евразийской степи. Она не могла возникнуть в лесной местности. К тому же, особая кухня. Есть много вещей, которые подарил мировой цивилизации степной мир», - поделился он.

При этом в Европе нет таких территорий, поэтому европейские ученые недооценивают вклад степной Евразии в мировое развитие, добавил эксперт.

«Задача ученых Центра изучения степной Европы - объяснять, что эта цивилизация выстроена абсолютно уникально» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все исследователи отталкиваются от того, что они видят и что находится у них под ногами. Так как в Западной Европе таких степей нет, а в Америке не сформировался такой образ жизни, они не в полной мере понимают значимость всего того, что происходило здесь. Им кажется, что это какая-то недоразвитая цивилизация, хотя на самом деле это просто другой, непонятный им образ жизни», - пояснил Поляков.

По его словам, задача ученых Центра изучения степной Европы - объяснять, что эта цивилизация выстроена абсолютно уникально, что она была высоко развита и технологична.