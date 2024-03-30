«Разворот на Восток»: в Казани стартовала научная конференция об истории Степной Евразии

В Казани стартовала международная конференция «История и культура народов Степной Евразии: традиции и взаимодействие», объединившая исследователей из десяти стран — членов Центра изучения Степной Евразии, созданного на базе Академии наук Татарстана в прошлом году. Участников события поприветствовал президент АН РТ Рифкат Минниханов.

«Эта конференция станет первым научным мероприятием международного исследовательского центра Степной Евразии, который был создан по итогам большого круглого стола, состоявшегося в Казани в ноябре прошлого года. Это мероприятие станет хорошим поводом для объединения научного потенциала и плодотворных творческих коопераций. Здесь собрались представители научно-образовательных центров 28 регионов России и наших зарубежных партнеров», — отметил он.

По словам президента Академии наук РТ, изучение культуры и археологии народов Степной Евразии всегда остается в сфере интересов татарстанских ученых, так как эта область знания тесно связана с историей татар.

Конференция не осталась без внимания и федеральных чиновников. Так, одним из спикеров пленарного заседания стал заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, который подчеркнул, что в Казани собрался большой представительский состав авторитетных ученых.

«Результатом таких встреч всегда становятся новые идеи, научные проекты и приращение знаний, ради чего и работают ученые. В целом работа Центра изучения Степной Евразии очень важна для разработки темы истории России как страны-цивилизации. Для осмысления этой темы нужно понять, как развивалось это пространство в целом и взаимодействие нашей страны с дружественными странами. Сегодняшний разговор имеет не только познавательную, но и практическую направленность», — выразил уверенность Могилевский.

Первым с научным докладом выступил директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН Николай Крадин. Известный политический антрополог рассказал об истории народов Степной Евразии и принципах их государственности.

«Эта программа представляет собой разворот на Восток, который нам так нужен. И Степная Евразия была связующим центром огромного пространства. Задача нашего проекта — показать роль Степной Евразии в формировании российской государственности», — пояснил историк.