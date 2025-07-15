Историк Гилязов: «Как в многонациональной России может быть только один родной язык?»

Академик Академии наук Татарстана, доктор исторических наук Искандер Гилязов прокомментировал обсуждаемую инициативу заменить школьный предмет «Родной язык» на «Язык народов Российской Федерации».

В эфире радиостанции «Болгар радиосы» он поделился своим мнением по этому поводу.

«Когда я услышал такие слова, я был ошеломлен. Как такое может быть? Никто же не унижает русский язык и не понижает его статус. Мы все его знаем, общаемся, изучаем. Уважение огромное, все мы прекрасно понимаем роль русского языка. Как в многонациональной России может быть только один родной язык? Мы говорим про уважение друг к другу, говорим, что имеем равные права. Эти права должны распространяться и на язык», – цитирует Гилязова сайт телеканала «Татарстан — Новый Век».