«Родной – он один. Не выбирается, не меняется»: почему эксперты против изменений ФГОС

В федеральных государственных образовательных стандартах для школ хотят заменить понятие «родной язык» на «язык народа РФ». Эксперты и педагоги объяснили, почему вопрос терминологии так принципиален и для чего так важно сохранить «родной язык». Подробнее – в материале «Татар-информа».





В федеральных государственных образовательных стандартах для школ хотят заменить понятие «родной язык» на «язык народа РФ»

Фото: © «Татар-информ»

«Нужно сохранять понятия «родной язык» и «государственный язык»

Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, связанный с изменениями в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. Приказ должен вступить в силу с 1 сентября этого года. Лишь его положения, касающиеся нового учебного предмета «Духовно-нравственная культура России», начнут действовать в 2026 году.

В документе слова «родной язык» заменяются на «язык народа Российской Федерации». Так, например, предлагается «реализацию права на изучение родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке» заменить на «реализацию права на изучение языка народа РФ, возможности получения основного общего образования на языке народа РФ».

И в проекте уже говорится об учебных предметах «Язык народа Российской Федерации и (или) государственный язык республики Российской Федерации» и «Литература народа Российской Федерации».

«По этому вопросу у нас однозначная позиция: нужно сохранять понятия «родной язык» и «государственный язык». Они появились во многом из-за позиции Татарстана в свое время. Соответствующее обращение в адрес федерального центра по этому поводу есть, позиция республики доведена до Минпросвещения и соответствующих органов, которые принимают решение», – заявил на прошедшем в июне заседании комитета Госсовета РТ первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Айнур Тимерханов: «Есть попытка упразднить понятие «родной язык» в пользу «языка народа РФ». Причем все это рассматривается без привязки к родной литературе» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Этот вопрос тогда затронул член Экспертного совета при комитете, вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.

«Есть попытка упразднить понятие «родной язык» в пользу «языка народа РФ». Причем все это рассматривается без привязки к родной литературе. А в вопросах обучения родному языку это всегда рассматривалось в комплексе», – сказал он.

Подмена термина, по мнению некоторых экспертов, размывает понятие «родной язык», а сам проект приказа противоречит действующему закону «Об образовании в РФ».

«Если менять название, то как минимум конкретный язык должен быть указан хотя бы в скобках»

Вопрос о переименовании предмета должен обсуждаться не кулуарно, а открыто – с участием учителей, родителей, общественности, филологов. Потому что это не просто вопрос терминологии – это вопрос сохранения языков и культуры народов России, высказала свою позицию в беседе с корреспондентом «Татар-информа» учитель татарского языка московской школы №1186 Альбина Валиева.

«Изменения, которые сейчас обсуждаются, – переход от предмета «Родной язык» к «Языкам народов РФ» – действительно серьезные. На первый взгляд, это может показаться шагом к равному признанию всех языков страны. Но за новой формулировкой кроется риск: она может размыть ту самую личную, живую связь ребенка с родным, семейным языком. Ведь язык – это не просто средство общения. Это наша культура, история, память, это голос бабушки, первая колыбельная, сказка на ночь», – подчеркнула она.

«Мои ученики говорят: «Сейчас у нас по расписанию родной татарский язык». И я даже не представляю, как они будут произносить: «У нас – языки народов РФ» Фото: © «Татар-информ»

По мнению преподавателя, формулировка «языки народов РФ» звучит абстрактно и обезличенно.

«Мои ученики говорят: «Сейчас у нас по расписанию родной татарский язык». И я даже не представляю, как они будут произносить: «У нас – языки народов РФ». Если и менять название, то как минимум конкретный язык должен быть указан хотя бы в скобках», – отметила она.

Валиева добавила, что, несмотря на значимость русского языка, он не может быть родным для всех.

«Есть дети, которые с рождения говорят на татарском, башкирском, чеченском, якутском – и только в школе начинают изучать русский. Со мной было так же: мой единственный родной язык – татарский. Я свободно говорю по-башкирски, знаю и другие языки, но родной – он один. Он не выбирается, не меняется. Он с человеком на всю жизнь», – уточнила она.

«В определенную тему можем включить культуру нашего народа»

В Татарстане реализуется госпрограмма «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ». Она направлена на соблюдение баланса национально-языковых интересов представителей народов, проживающих в регионе.

К примеру, в школах обучение и воспитание организовано на пяти языках: русском, татарском, чувашском, удмуртском, марийском. Восемь языков изучаются на уроках родного языка: русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский, иврит.

В Татарстане реализуется госпрограмма «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ» Фото: © «Татар-информ»

«Мы преподаем не только язык, но и культуру, литературу. Я преподаю татарский язык как государственный. И за то, чтобы осталось именно это название. Уже значительные изменения произошли, и мы все равно изучаем язык наравне с культурой, произведениями. Нам дают возможность для творчества, нас не ограничивают, мы можем пользоваться разными пособиями. В определенную тему можем включить культуру нашего народа», – рассказала «Татар-информу» учитель татарского языка и литературы казанской гимназии №19 Лейла Гарифзянова.

«Понятие «родной язык» – очень концептуальное, важное и основополагающее»

Понятие «родной язык» очень важно, поскольку это специфическая особенность многонационального государства, заявил «Татар-информу» директор Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ Ильгиз Халиков.

«Только в Татарстане проживают представители 175 национальностей. У нас созданы условия и возможности для изучения родных языков. Мне кажется, это очень хороший опыт, который нужно использовать при создании основополагающих документов», – подчеркнул он.

Ильгиз Халиков: «Мы озвучивали позицию, что понятие «родной язык» – очень концептуальное, важное и основополагающее» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В июне прошлого года была принята Концепция государственной языковой политики РФ.«В ней отражены все те моменты, которые подразумевают такие понятия, как «родной язык», «государственный язык», «языки республик РФ», «двуязычие», – отметил Халиков.

Он добавил, что опыт регионов учитывался при создании этой концепции.

«Мы озвучивали позицию, что понятие «родной язык» – очень концептуальное, важное и основополагающее. Поэтому от него отходить нежелательно при создании основных документов и федеральных законов», – сказал директор института.

«Каждый язык имеет не просто свои особенности, а смыслы»

О том, как важно сохранять русский язык и родные языки народов России, неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин.

«Поддержка русского языка и его продвижение в мире, сохранение языков всех народов России играют для нашей многонациональной страны первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение: правовое, ресурсное и, конечно же, содержательное, смысловое», – заявил он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России в ноябре прошлого года.

Поддерживать языки народов нашей страны «политически важно», убежден Председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо.

«Если этим не будет заниматься государство, то тогда этим займутся наши недруги, чтобы через гуманитарную политику влиять на народы России. Мы это уже проходили, поэтому я думаю, что политика Путина как раз направлена на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение самобытности народов России, их культуры и языков, через которые мы выстраиваем единое общество, основанное на общих моральных, этнических, мировоззренческих представлениях», – сказал он «Татар-информу».

«Когда изучаешь языки наших народов, то удивляешься наличию слов, которые имеют такие смыслы, которых нет, например, в русском языке» Фото: © «Татар-информ»

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев обратил внимание на то, что «каждый язык имеет не просто свои особенности, а смыслы, которые в нем заключены, и порой эти смыслы уникальны».

«Когда изучаешь языки наших народов, то удивляешься наличию слов, которые имеют такие смыслы, которых нет, например, в русском языке. Язык – это в определенном смысле часть общечеловеческой культуры, часть общероссийской культуры, и в любом случае его сохранение – это сохранение элемента культуры. Язык в себе несет и историческую информацию о народе, о его появлении, развитии, выживании, как он живет и сейчас», – подчеркнул он.

«Здесь так называемая юридическая техника, чтобы понятия одинаково понимались всеми»

Разработке проекта приказа Минпросвещения РФ предшествовало заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России в ноябре прошлого года. На нем советник Президента РФ, а ранее депутат Госдумы от Татарстана Елена Ямпольская заявила, что русский язык является родным для всех граждан России.

Елена Ямпольская: «Русский язык является родным для всех граждан России» Фото: © Гавриил Григоров / РИА Новости

«Горячо приветствуем, Владимир Владимирович, ваше предложение не противопоставлять, пусть даже формально, в школьной программе понятия «русский» и «родной». Россия равняется Родине, русский равняется родному», – сказала она.

«В самом начале прозвучало, что русский должен быть родным для всех людей, которые проживают в Российской Федерации. Я не говорю, что так обязательно должно быть, просто коллеги говорили об этом, имея в виду, что это язык межнационального и межэтнического общения, государствообразующий язык», – пояснил потом Путин.

Глава государства попросил разобраться в этом вопросе. «Конечно, здесь так называемая юридическая техника, чтобы понятия одинаково понимались всеми и чтобы путаницы никакой бы не было», – отметил он.

«Вопрос языков – очень животрепещущая проблема, требует участия разных специалистов»

Помимо проекта приказа, связанного с изменениями во ФГОС, разрабатывается новый федеральный закон о языках народов РФ. Однако ознакомиться с проектом документа пока нельзя – в общем доступе его нет, в регионы он тоже не направлялся. В обсуждении и разработке этого документа «совершенно некорректно исключили субъекты РФ», отметил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» завкафедрой конституционного и административного права юрфака КФУ Евгений Султанов. «Если на каких-то вопросах можно не заострять внимание, то вопрос языков, на мой взгляд, – очень животрепещущая проблема, и она требует участия разных специалистов», – подчеркнул ученый.

Гарантия на сохранение родных языков народов России закреплена в Конституции РФ. Так, в статье 68 говорится: «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

Гарантия на сохранение родных языков народов России закреплена в Конституции РФ Фото: © «Татар-информ»

Султанов упомянул 72-ю статью Конституции России. В ней также говорится, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находятся вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики.

«А язык захватывает сферы воспитания и образования. Поэтому меня удивило, я посчитал неправильным, что субъекты РФ не были осведомлены, с ними не согласовали, их мнения никто не послушал. У Владимира Владимировича Путина всегда широкая гласность, обсуждения. Принятие Конституции РФ находится в ведении Российской Федерации, однако это не помешало, что очень правильно, провести широкое обсуждение поправок к Основному закону в субъектах РФ с участием общественности», – заметил завкафедрой конституционного и административного права КФУ.