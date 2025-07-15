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Общество 15 июля 2025 08:00

Борис Вайнер: «Даже те, кто языка в должной мере не знает, считают его родным»

В школе нужно больше внимания уделять языкам и литературе – писатель Вайнер

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Как в Татарстане сохраняют русский язык и родные языки других народов, какие меры поддержки необходимы в языковой сфере и как в дальнейшем могло бы развиваться языковое пространство в России, в интервью «Татар-информу» рассказал детский писатель, переводчик, журналист, заслуженный деятель искусств РТ Борис Вайнер.

Борис Вайнер: «Даже те, кто языка в должной мере не знает, считают его родным»
Борис Вайнер: «Думаю, в целом в Татарстане должный уровень поддержки русского языка и культуры»
Фото: предоставлено Борисом Вайнером

«В целом в Татарстане должный уровень поддержки русского языка и культуры»

Борис Григорьевич, вы много лет живете в Татарстане, не понаслышке знаете, как обстоят дела в языковой сфере. Можно ли говорить о том, что в республике сочетается знание родных языков с высоким уровнем владения русским?

– Полагаю, что можно. Это одно из слагаемых мира и согласия в республике, где живут представители множества национальностей, и большинство из них знает свой родной язык: татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский. Процитирую Габдуллу Тукая в переводе Семена Липкина: «Родной язык – святой язык, отца и матери язык. Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я постиг!»

И даже те, кто языка в должной мере не знает, считают его родным, так или иначе тяготея к родной культуре, традициям. И тяга эта глубинная, корневая. Недаром в Татарстане широко отмечаются национальные праздники: Сабантуй, Каравон, Иван Купала, Питрау, Семык...

Активно работают в этой области Дом Дружбы народов РТ, Пушкинский центр и Русское национально-культурное общество, казанские музеи Евгения Боратынского, Габдуллы Тукая, Баки Урманче, Максима Горького и Федора Шаляпина, Льва Толстого, Дом татарской книги и другие. Национальная библиотека РТ проводит фестивали, встречи, круглые столы на двух государственных языках РТ.

Большой общественный резонанс приобрели Пушкинский, Тукаевский, Державинский праздники поэзии, участником которых я не раз бывал, презентации новых номеров журнала «Казань», уделяющего большое внимание национальным традициям и дружбе народов республики.

Стремление же к изучению русского языка и культуры, к вовлечению в этот процесс детей и внуков присутствует у всех, вне зависимости от национальной принадлежности. Ведь русский язык, государственный язык Российской Федерации, был и остается важнейшим средством образования и межнациональной коммуникации.

«Процитирую Габдуллу Тукая в переводе Семена Липкина»

Фото: © «Татар-информ»

Как вы можете оценить языковую политику в Татарстане по сохранению и развитию языков народов, проживающих в республике? На должном ли уровне, на ваш взгляд, поддерживаются русский язык и русская культура, родные языки и культура разных народов? Достаточно ли этих мер?

– Думаю, в целом в Татарстане должный уровень поддержки русского языка и культуры. А что касается достаточности или недостаточности конкретных мер, то тут уже более сложный вопрос: всегда найдется, где внести поправки, предпринять дополнительные усилия.

Как литератор (и педагог-словесник по образованию) хотел бы уточнить, что различные сферы деятельности требуют разной степени знания и владения языком – как родным, так и русским как общим нашим достоянием – и соответственно разных способов поддержки. Один из них, когда речь идет о воспитании новых дарований, – помощь литературным объединениям.

Будучи руководителем ЛитО при казанском музее Максима Горького и Федора Шаляпина, а также литконсультантом ЛитО им. Г. Ахунова, я всегда старался объяснять студийцам, насколько важен для них – и для тех, кто выберет путь профессионального писателя, и для тех, кто в итоге станет просто хорошим читателем, – язык. И могу сказать, что из этих ЛитО вышло немало заметных литераторов (среди которых есть, кстати, и переводчики) и журналистов, и еще больше вдумчивых читателей.

Могу только приветствовать тот факт, что в Союзе писателей РТ появился Центр художественного перевода, под эгидой которого вышло уже немало книг. И что при поддержке Министерства культуры РТ осуществляются различные связанные с языком творческие проекты, проводятся литературные конкурсы и фестивали.

«Меры очевидные: поддержка образования, литературы и искусства, СМИ, в том числе детских, на родных языках»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Язык – субстанция, требующая особой щепетильности, и здесь все шаги важны»

Президент России Владимир Путин принимает немало мер по защите русского языка. Какие конкретные шаги вам кажутся наиболее важными?

– Язык – субстанция, требующая особой щепетильности, и здесь все шаги важны. Как, например, недавно принятый закон о защите русского языка в публичном пространстве. А дальнейшее, как обычно, зависит от исполнителей, от их компетентности и осмотрительности, от их конкретных действий.

Язык, повторю, дело тонкое и нуждающееся в сбалансированном подходе. Чтобы у нас, с одной стороны, «месседж» не подменял «сообщения» и «коуч» – «тренера», а с другой – чтобы, как когда-то, в качестве альтернативы «анатомии» и «гримасе» не предлагались «телословие» и «рожекорча».

Глава государства не раз подчеркивал важность сохранения языков всех народов России. Как, по вашему мнению, это можно реализовать на практике, чтобы не ущемлять ни один язык?

– Меры очевидные: поддержка образования, литературы и искусства, СМИ, в том числе детских, на родных языках, издательской отрасли, поощрение лучших педагогов, театральных деятелей, переводчиков... И во всем этом постоянство и последовательность, то есть отсутствие того, что когда-то называлось «кампанейщина».

Я десятки лет занимаюсь переводами и популяризацией лучших произведений татарских писателей для детей – Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Шауката Галиева, Рустема Мингалима, Разиля Валеева, Роберта Миннуллина, Эльмиры Шарифуллиной, Ленара Шаеха и многих других. Татарское книжное издательство не раз издавало эти переводы – например, в сборнике «Полотенце в семь цветов», где широко представлены известные татарские поэты, писавшие для ребят.

Хотелось бы, чтобы в наши дни больше появлялось и переводных книг, и изданий достойных русскоязычных авторов, которых в Татарстане немало. И, к слову, было бы больше профессиональных премий для них.

У нас существовала когда-то премия имени замечательного казанского поэта и переводчика Сергея Малышева (1950–2007 гг.) за лучшие переводы татарской поэзии. Сергею Владимировичу в нынешнем году исполнилось бы 75 лет. Почему бы не возобновить эту премию, дабы стимулировать обращение литераторов к благородному переводческому труду? Давно назрело, на мой взгляд, и учреждение награды имени нашей землячки, поэтессы и переводчицы Тукая и Джалиля, участницы Великой Отечественной войны Вероники Тушновой (1911–1965 гг.).

«Хотелось бы, чтобы в наши дни больше появлялось и переводных книг, и изданий достойных русскоязычных авторов, которых в Татарстане немало»

Фото: © «Татар-информ»

«Живой язык существует не в безвоздушном пространстве, так что проблемы есть всегда»

Есть ли сегодня какие-то реальные угрозы для русского языка и родных языков народов России?

– Живой язык существует не в безвоздушном пространстве, так что проблемы есть всегда. Но их не надо ни преуменьшать, ни преувеличивать. Если говорить о русском языке, то наш «великий и могучий» уже «проходил» и «смесь французского с нижегородским», и канцелярит, и арго, и «олбанское» письмо, и прочего рода «новоязы».

Тем не менее умная и своевременная поддержка здесь совершенно не излишня. То же можно сказать и о других языках.

Может ли, по вашему мнению, русский язык быть родным для всех народов, проживающих в России?

– Он и сегодня родной для очень многих. Дальнейшее же, на мой взгляд, в любом случае требует продолжительного времени. Вряд ли подобную задачу можно решить одним волевым усилием, принятием очередного постановления, которые могут сработать и противоположным желаемому образом. К данной ситуации, полагаю, вполне применим давний, сформулированный еще Гиппократом принцип «Не навреди!».

Как, на ваш взгляд, должно развиваться языковое пространство России, чтобы сохранить баланс между русским и национальными языками?

– Повторю еще раз: развитие это должно быть постепенным, «без резких движений». Верны обе высказываемые сегодня на высоком уровне мысли: и о важности сохранения и защиты государственного языка, и о необходимости создания дополнительных условий для поддержки языков всех народов России, языкового многообразия.

Духовное богатство и уникальность нашей страны во многом и проистекают из этого многообразия. Как переводчик татарской поэзии, я знаю, насколько авторы дорожат своими традициями, национальной культурой и как бывают рады, когда переводчику удается точно передать нюансы оригинала, найти удачный эквивалент, например, авторской метафоре.

«Ни одна национальная словесность не должна замыкаться в себе. Ничего сверхординарного: больше внимания в школе языкам и литературе, продуманная система поощрений за знание языков»

Фото: © «Татар-информ»

– Какие виды поддержки сейчас необходимы для сохранения языкового многообразия в нашей стране?

– Как литературный переводчик – прежде всего произведений для детей – могу в очередной раз обратить внимание на необходимость активного взаимодействия литератур. Ни одна национальная словесность не должна замыкаться в себе. Ничего сверхординарного: больше внимания в школе языкам и литературе, продуманная система поощрений за знание языков, больше внимания издателей переводам с языков народов России в русскоязычных СМИ (в том числе в журналах для ребят) и наоборот.

Насколько я могу судить по нынешней детской прессе – и бумажной, и электронной, – такие переводы сейчас, к сожалению, явление нечастое. Я около пятнадцати лет редактировал в Казани журнал для школьников «Зонтик» и альманах «Будильник» на русском языке, где переводы из татарской детской поэзии публиковались регулярно. И сейчас, являясь членом редколлегии журнала «Казанский альманах», могу сказать, что на его страницах переводы печатаются постоянно. Но в целом таких изданий сегодня немного. К сожалению, сократилось и число книжных магазинов. Надеюсь, что это явление временное, тем более что интерес к нашей республике и к ее культуре неизменно растет.

Борис Вайнер – лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, лауреат Республиканской литературной премии им. Г. Державина, Литературной премии им. М. Горького, литературной премии им. С. Сулеймановой, Международной литературной премии «Золотое перо Руси».
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